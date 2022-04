Acesta și-a descris și foștii colegi din echipa Războinicilor. Despre Ionuț Popa, Relu Pănescu a spus că acesta calcă pe cadavre, iar cuvântul cu care l-a descris este: obsedat.



Despre Alex Delea a spus că este neatent, iar despre Alexandra Duli a spus că este răutăcioasă și că se bucură că a fost eliminată de la Survivor. Pe Elena Matei, Relu o consideră dușmănoasă și răutăcioasă.

Relu Pănescu a fost eliminat din competiția Survivor România pe 19 aprilie, după numeroase controverse pe care le-a stârnit.

Ajuns în țară, a fost așteptat și răsfățat și de soția sa și de fiica cea mică, dar și de o verișoară stabilită în Germania. Când i-a vorbit lui Zanni despre familie, Relu Pănescu s-a emoționat și ochii i s-au umplut de lacrimi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Cei dragi i-au atras atenția că în timpul show-ului și-a arătat prea mult latura sensibilă și sentimentele, dar a mărturisit că i-ar fi fost imposibil să facă altfel.

„Sunt fresh, sunt binedispus pentru că am revenit în țară. A fost întâmpinat de soție, de fiica cea mică și de o verișoară stabilită în Germania.

Mă încearcă emoțiile pentru că tot ceea ce este legat de familie se transpune în acest lucru, deși după ce am ajuns acasă cei din familie mi-au spus că prea mult din emoțiile mele le-am arătat. Este o stare pe care pur și simplu nu o pot controla”, a spus Relu.

Relu Pănescu a mai mărturisit că a fost dezamăgit de zâmbetul afișat de colegi la plecare, deși a spus că simțit mereu că a fost doar acceptat în grup, nu și primit cu brațele deschise:

„Este totalmente surprinzător să văd toți colegii mei zâmbind.(…) Nu am fost primit cu brațele deschise. Nu am fost primit cu drag. Nu am fost primit cu căldură. Eu am fost acceptat de nevoie. Dar nu m-au dus ei în spate.”

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce și-a înșelat soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Fosta soție a lui George Copos arată SENZAȚIONAL după divorț. Cu cine își umple timpul acum FOTO

Observatornews.ro Tancurile ruseşti sunt distruse uşor în Ucraina din cauza unui defect de fabricaţie. Problema, rezolvată în Occident cu decenii în urmă

HOROSCOP Horoscop 28 aprilie 2022. Peștii se simt nedreptățiți de faptul că trebuie să depună un efort, mare sau mic, pentru tot ce obțin

Știrileprotv.ro Ce a pățit ieri soldatul rus a cărui soție i-a cerut să se protejeze atunci când violează femei în Ucraina

Orangesport.ro O tânără speranţă a ţării în sport întreţine relaţii intime pentru bani: "Când i-am spus mamei, a fost şocată". Punctul critic i-a schimbat viaţa

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești