Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Anda Adam a povestit despre despărțirea de Victor Slav, dar și despre presupusa rivalitate cu Bianca Drăgușanu. Mulți ani s-a scris în presă că cele două sunt în concurență, că Bianca a fost cea care a despărțit-o pe Anda de Victor Slav. Cântăreața a negat totul, la fel a făcut și Bianca Drăgușanu, care a spus că artista „a fost foarte ofticată de faptul că eu m-am măritat cu Victor în 6 luni și ea nu a reușit în 8 ani”.

Totodată, Bianca Drăgușanu a punctat că „nu a fost niciodată invidie sau gelozie, că eu nu aveam de ce să fiu geloasă pe ea. Într-adevăr, când am mai fost chemată la TV la diferite provocări și am fost întrebată de anumite contexte, pe mine m-a apucat așa caterinca și am făcut un mișto”, a explicat ea pentru wowbiz.ro.

„Noi două nu am fost niciodată rivale. Îmi asum că unele glume poate nu aveau legătură cu femeia și nu aveam de ce să fac anumite afirmații la adresa ei care au fost răutăcioase”, a mai zis Bianca Drăgușanu.

Acum, Anda Adam confirmă tot ce a spus Bianca Drăgușanu. „Este adevărat tot ce spune ea. Între noi două nu a existat și nu există niciun fel de rivalitate”, a declarat Anda Adam pentru Playtech.

Declarațiile făcute de Anda Adam la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

La vremea respectivă s-a zvonit că Anda Adam și Victor Slav s-au despărțit din cauza Biancăi Drăgușanu, femeia cu care prezentatorul a început o relație, după despărțirea de artistă. Cântăreața spune că ele nu au fost niciodată rivale.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.

Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult. Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una, alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci”, a explicat artista, care are o relație bună cu Bianca Drăgușanu acum.

„Cred că din diversele interviuri s-a tot inventat și interpretat fiecare cuvânt și frază spusă de ea, de el și așa mai departe, și așa s-a creat cumva în presă faptul că între noi există o rivalitate. Nu a existat niciodată, nu am înțeles de ce acest volum de articole extrem de mare despre noi două și comparate, și judecate și această rivalitate pentru că nu a fost niciodată o rivalitate între noi.

Mai mult decât atât, în ultimul timp am ajuns, printr-o persoană comună, să facem o discuție în care am ajuns la concluzia că nu avem nimic de împărțit una cu cealaltă. Personal, Bianca Drăgușanu mi-a spus recent că nu are absolut nimic cu mine și că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv”, a mai declarat Anda Adam la Kanal D.

