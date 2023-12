Ieri seară, la „America Express”, Giulia și Vlad Huidu și-au mai înscris în palmares un joc de amuletă câștigat, după o întrecere cu echipele Laura Giurcanu – Sânziana Negru și Aris și Alexia Eram.

Ediția a continuat cu lupta pentru unica imunitate a acestei etape, care le-a revenit Laurei și Sânzianei, concurentele obținând victoria într-o cursă în care proba de rodeo a părut un obstacol de netrecut pentru unele echipe.

Seara s-a încheiat cu momentul impresionant al mesajelor venite de acasă – scrisorile primite de la cei dragi au fost citite printre lacrimi, cu multă emoție, de către competitorii aflați de mai multe săptămâni pe Drumul Soarelui.

Careu tensionat pentru concurenții de la „America Express”

În această seară, urmează o reuniune extrem de încordată a echipelor. ”Aveam pulsul 150 la careu”, a mărturisit Giulia. „Pentru noi, aceasta a fost cea mai grea etapă de până acum: Oboseala își spune cuvântul. Nu ne odihnim, nu mâncăm și am resimțit aceste lucruri cel mai mult în această etapă”, a declarat Alexia Eram.

„E o zi foarte importantă pentru toate echipele, pentru că acum, lucrurile se încurcă. Va trebui să tai în carne vie și să te salvezi cum poți”, a spus Romică Țociu. În ecuația cursei, cercul e foarte strâns, iar tensiunile pe măsură. Cu Laura și Sânziana protejate de imunitate, trei din patru echipe vor pleca în cursa pentru ultima șansă.

Recomandări Gafă de comunicare. Salariile profesorilor vor crește cu 13% de la 1 ianuarie 2024, după ce Ministerul Finanțelor anunțase, inițial, doar 8% | DOCUMENT

Cu toții își doresc să ajungă în etapa semifinală. Dar până acolo mai au de trecut prin încercările unei curse cu ritm infernal în Cordoba, în această seară. După ce Irina va dezvălui ultimele două echipe la întrecerea precedentă, momentul votului va veni la pachet cu un schimb de replici tăioase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Cursa prieteniei s-a încheiat ieri. Iar ei au picat testul prieteniei!”, a fost comentariul care a însoțit unul dintre voturile de la careu. „Există o gașcă în care noi nu suntem. OK, dar de ce au folosit acea sintagmă la adresa noastră? Mai bine tăceau!”, a fost una dintre reacțiile în urma unui vot primit la careu.

Urmează o zi interminabilă, în care se va bea și se va dansa în misiuni inspirate de tradițiile locale, dar se va și alerga și munci din greu pentru mult râvnitele locuri în etapa semifinală. Rămâne de văzut cine va ajunge pe ultimul loc la Irina Fodor.

Alexia Eram, în lacrimi din cauza scrisorii primite de la Mario Fresh

Recomandări Ce și-a cumpărat Ciucă de 1 milion de euro?

Toți concurenții au primit mesaje de la cei dagi, însă cea mai emoționată a fost Alexia, care a plâns atunci când a citit mesajul lui Mario Fresh, iubitul ei. „Capul meu frumos, sunt cel mai mândru din lume de tine, de voi. Mereu am știut că am lângă mine o femeie determinată și ambițioasă. O femeie perfecționistă care nu se teme de încercări și obstacole. Acum vede toată lumea ce luptătoare am lângă mine și de unde îmi vine toată motivația și inspirația mea ca artist. Te iubesc!

Nu am cum să îți descriu în cuvinte cât de fericit sunt pentru tine că ai parte de această experiență și vreau să știi că tu pentru mine deja ești o câștigătoare, dar nu numai pentru mine, alături de Aris, știind cum voi reușiți cel mai bine să vă impulsionați unul pe celălalt, știu că vă veți întoarce acasă cu marele trofeu și cu multe amintiri amuzante, pe care abia aștept să le ascult.

Stai pe Drumul Soarelui, capul meu frumos și strălucește la fel ca el”, i-a scris Mario iubitei lui, Alexia Eram. „Mulțumesc! Și eu te iubesc!”, a fost replica ei.

Urmărește-ne pe Google News