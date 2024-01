Pe scena emisiunii „iUmor” de la Antena 1 multe vedete au prezentat numere de roast. Printre acestea se numără și actrița Doina Teodoru, care a imitat-o în emisiune pe Dana Budeanu de patru ori. S-a îmbrăcat la fel ca vedeta, a vorbit la fel ca ea, preluând multe dintre gesturile pe care creatoarea de modă le face în clipurile ei video.

De această dată, Doina Teodoru a purtat o perucă închisă la culoare, o bluză foarte decoltată și o pereche de blugi. A stat pe scaun și a făcut glume la adresa juraților, în special la adresa lui Cosmin Natantincu și a lui Cătălin Bordea.

Doina Teodoru, care o imită pe Dana Budeanu: Ce faceți? Sunteți bine? E o întrebare retorică. Cum să fiți bine când din toate vedetele din România voi nu ați avut bani decât de Natanticu.

Delia: Asta e dureroasă!

Doina Teodoru, care o imită pe Dana Budeanu: Același Natanticu despre care toată industria știe că vine și pe degeaba. O ciorbă, iartă-mă. Alo, producția, fiți atenți la ce vă spun eu. Bă, cu niște bărbați ca Bordea și Natanticu vă pleacă amețitele din fața televizoarelor.

Cuza: Dar Bordea acum le mai ține. E interesant, e cheie.

Doina Teodoru, care o imită pe Dana Budeanu: Aveți susținători, se vede. Singurul care poate să le mai țină aici e Cheloo. Și asta pentru că le ține cu forța. Nu se poate să aveți în juriu oameni care stau în portbagaj, care locuiesc în portbagaj, ce să zic. Bordea și-a luat motor acum. Bravo, iarna era momentul perfect pentru asta.

Natanticule, ia fii atent! Îți zic ce nu ți-a mai zis niciodată o femeie în viața ta. Te ții bine? Mă întorc la tine! Banii virtuali înseamnă bani pe card, nu banii la care te gândești tu că ai putea să îi ai. Vreau să văd și eu acum câți bani ai tu acum în buzunare. Ridică-te, mafiotule, să vedem câți bani ai în buzunare, lasă vrăjeala. Păi bă, săracule, mafioții adevărați au cash.

Cum a devenit actriță Doina Teodoru

Într-un interviu pentru Fanatik, Doina Teodoru a dezvăluit și cum și-a ales o carieră în actorie. „Habar nu am de unde am moștenit această înclinație. Știu că m-am hotărât să fac asta în clasa a VI-a, după ce am văzut un spectacol care m-a marcat. A fost un rollercoaster emoțional.

Mi s-a părut extraordinară experiența. Am zis că aș vrea să ajut oamenii să simtă ce am simțit și eu, acolo, în sala, pentru două ore. Din păcate, trăim vremuri în care învățăm că trebuie să ne reprimăm emoțiile și că terapia este pentru oameni bolnavi.

Îmi pare rău să văd că mulți oameni, chiar și din generația mea, cred cu tărie în asta. Din fericire, teatrul este în continuare o formă de terapie față de care oamenii sunt deschiși”, a dezvăluit actrița.

