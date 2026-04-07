În perioada sărbătorilor pascale, multe vedete aleg să transforme cozonacul într-un adevărat business, însă Anna Lesko preferă varianta tradițională: îl pregătește chiar ea, acasă, și împarte rețeta cu fanii.

Cunoscută pentru pasiunea sa pentru bucătărie, artista spune că unul dintre deserturile sale preferate este cozonacul cu nucă și gem de prune, o combinație intens aromată, care aduce un gust autentic de sărbătoare. Anna Lesko a publicat rețeta pe rețelele sociale, oferindu-le urmăritorilor ocazia să o încerce în propriile case.

Ingrediente pentru cozonac

Pentru aluat, artista folosește ingrediente clasice: aproximativ un kilogram de făină, 500 ml de lapte călduț, șapte gălbenușuri, 25 de grame de drojdie, 100 de grame de unt și 400 de grame de zahăr.

Pentru un plus de savoare, adaugă coajă rasă de portocală și lămâie, esență de vanilie, dar și ingrediente speciale precum alune de pădure și gem de prune.

Cum se prepară

Aluatul începe cu un amestec de făină, drojdie, zahăr și o cantitate mică de lapte, lăsat la dospit aproximativ 20 de minute. Ulterior, se adaugă restul ingredientelor, iar compoziția este frământată până devine elastică și e lăsată din nou să crească.

Separat, gălbenușurile se bat cu zahăr până se obține o cremă spumoasă, care se încorporează ulterior în aluat.

Secretul rețetei stă în umplutură. Anna Lesko combină nuci mărunțite, cacao, stafide, alune de pădure și gem de prune. Pentru o textură aerată, adaugă și albușuri bătute spumă cu zahăr.

După ce aluatul a crescut, acesta se întinde, se umple și se rulează, apoi se așază în tavă. Înainte de a fi introdus în cuptor, cozonacul este uns cu un amestec de gălbenuș, miere și scorțișoară, iar deasupra se presară nucă.

Desertul se coace aproximativ o oră, la 180 de grade Celsius, până capătă o crustă aurie și un interior pufos.

