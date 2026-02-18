Rețeta de pește mănăstiresc grecesc recomandată de Dan Helciug. „Este potrivită pentru Postul Paștelui”

Ingredientele de care ai nevoie pentru rețeta de pește

Dan Helciug a dezvăluit rețeta învățată de la localnicii din Grecia, de pește mănăstiresc, pe care o prepară cel mai des.

„Această rețetă, de păstrăv mănăstiresc grecesc, am învățat-o și eu, în vacanțele petrecute acolo, de la localnicii de lângă Muntele Athos. Este potrivită și pentru zilele cu dezlegare la pește, din Postul Paștelui. Nu este deloc greu, e ușor de preparat și de burlaci, chiar nu trebuie să fii expert în bucătărie, ca să-ți iasă bine acest fel de mâncare.

Într-un vas de ceramică, uns cu puțin ulei de măsline, puneți legumele, tăiate mai mărunt, adică morcov, cartof, țelină, fiecare ce mai dorește, peste care așezăm fileul de pește, poate fi și congelat, e mai ieftin. Se mai adaugă, după preferință, sare, piper, busuioc și felii de lămâie.

Mulți îl mai prepară și cu sos de tomate. Vasul se bagă mai apoi la cuptor, la temperatură nu foarte înaltă, și, cam într-o oră, ar fi gata. Se servește cald, cu brânză tofu (n.r.- brânză făcută din laptele obținut din boabe de soia), este o bunătate!”, spune Dan Helciug, potrivit Click.

Ce ce se ocupă Dan Helciug acum

„Fac parte dintr-un spectacol nou, o operă rock (cu trupă live pe scenă), care are ca subiect ultimele zile ale domnitorului nostru Constantin Brâncoveanu. Am rolul principal, care este extrem de complex și de solicitant, din toate punctele de vedere. Joc si cânt alături de prieteni artiști super profesioniști si talentați.

Mesajul spectacolului este legat de istorie și de credința milenară a poporului nostru. Iar povestea lui Constantin Brâncoveanu este parte importantă din temelia culturală și spirituală construită de înaintașii noștri. Vom avea două spectacole la rând, pe 22 și pe 23 februarie!”, a spus Dan Helciug pentru sursa citată.  

Elena Mateescu, șefa ANM, spune că stratul de zăpadă va depăși 50 cm în București. Joi se mai încălzește, sâmbătă vine iar un val de aer rece
Știri România 13:22
Elena Mateescu, șefa ANM, spune că stratul de zăpadă va depăși 50 cm în București. Joi se mai încălzește, sâmbătă vine iar un val de aer rece
Cum arată „garsoniera convenabilă" din sectorul 2 închiriată cu doar 46 de lei pe lună de Primăria Municipiului București
Știri România 13:11
Cum arată „garsoniera convenabilă" din sectorul 2 închiriată cu doar 46 de lei pe lună de Primăria Municipiului București
Monden

Rețeta de pește mănăstiresc grecesc recomandată de Dan Helciug. „Este potrivită pentru Postul Paștelui"
Stiri Mondene 13:11
Rețeta de pește mănăstiresc grecesc recomandată de Dan Helciug. „Este potrivită pentru Postul Paștelui"
Dorian Popa s-a trezit blocat în zăpadă. Cum arată strada din Domnești pe care artistul locuiește
Stiri Mondene 12:35
Dorian Popa s-a trezit blocat în zăpadă. Cum arată strada din Domnești pe care artistul locuiește
Legea tăierii pensiilor speciale ale magistraților e constituțională, a decis CCR. Crește și vârsta de pensionare
BREAKING NEWS
Politică 12:45
Legea tăierii pensiilor speciale ale magistraților e constituțională, a decis CCR. Crește și vârsta de pensionare
CCR a decis cu 6 voturi pentru și 3 contra că al doilea proiect al legii pensiilor magistraților este constituțional, după 5 amânări. Ce înseamnă acest lucru
Politică 12:27
CCR a decis cu 6 voturi pentru și 3 contra că al doilea proiect al legii pensiilor magistraților este constituțional, după 5 amânări. Ce înseamnă acest lucru
