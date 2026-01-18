Gabriela Firea a publicat recent pe pagina sa de Facebook un mesaj în care prezintă un desert pregătit chiar de ea: o tartă cu ovăz și afine, alternativă pe care o consideră potrivită pentru cei care își doresc un preparat dulce, dar echilibrat din punct de vedere caloric.

„Miros ca în bucătăria bunicii”, a scris Gabriela Firea, asociind rețeta cu amintiri din copilărie și cu ideea de desert simplu, făcut în casă. Ea a precizat că tarta poate fi adaptată și cu alte fructe, precum măr sau banană tăiate cubulețe.

Ingrediente simple și variante de îndulcire

Potrivit rețetei publicate, ingredientul de bază este ovăzul, care trebuie lăsat la înmuiat în apă timp de una-două ore sau chiar peste noapte. La acesta se adaugă 2-3 ouă, esență de vanilie, un plic de zahăr vanilat și un praf de sare.

Pentru îndulcire, Gabriela Firea menționează mai multe opțiuni, în funcție de preferințe: zahăr brun, fructoză sau stevia. De asemenea, compoziția mai conține o mână de făină integrală, o linguriță de praf de copt și un bol de afine.

Mod de preparare

Toate ingredientele sunt amestecate într-un bol până se obține o compoziție omogenă, care este apoi turnată într-o formă și introdusă la cuptor pentru aproximativ o oră. În ultimele 10 minute de coacere, Gabriela Firea a adăugat nucă presărată deasupra, pentru un plus de textură și gust.

La finalul postării, aceasta a transmis un mesaj simplu: „Poftă bună!”, subliniind că desertul este „ușor de făcut, cu puține calorii” și potrivit pentru cei care caută alternative mai sănătoase. Rețeta publicată de Gabriela Firea se înscrie în tendința tot mai populară a deserturilor preparate acasă, cu ingrediente integrale și variante de îndulcire adaptabile, fiind ușor de personalizat în funcție de preferințele fiecăruia.

