Recent, celebra artistă a vorbit despre rețetele pe care le recomandă în Postul Paștelui, afirmând că are destule preparate pe care le poate mânca. Printre acestea se regăsesc mâncarea de spanac, salata orientală, pilaful cu ciuperci, mâncarea de fasole și multe salate.

Împarte preparatele de post cu vecinii

Saveta Bogdan a precizat că, dacă gătește prea mult, împarte preparatele de post și cu vecinii ei din bloc, deoarece ea este obișnuită să dăruiască și să ajute pe cine poate.

„Acum, în Postul Paștelui, prepar mâncărică de spanac. În piață e mai scump, dar îl puteți lua la borcan, deja fiert. Mai fac salată orientală. Din cartofi fierți, ceapă, sare, măsline și puțin ulei de măsline. Dar și multe salate de verdețuri, care sunt sățioase și sănătoase, conțin vitamine. Mai fac mâncare de fasole, merge de minune cu castraveți acri sau varză murată călită. Și pilaf cu ciupercuțe și cu morcov.

Dar mâncarea nu are absolut deloc gust, dacă nu pun cele trei ingrediente de bază: cimbru, tarhon și busuioc. Iar pe deasupra presar pătrunjel verde tocat mărunt. Ajut și eu pe cine pot, că doar nu mănânc cu zece guri, împart cu cei care nu au pe masă o mâncare gătită și caldă. Este bine să dăruiești, mai ales în Postul Paștelui. Eu am pensie, dar mai câștig bani și din muzică, așa că pot ajuta și pe cei singuri și cu probleme financiare”, a spus Saveta Bogdan pentru Click.

Se duce la fiica ei în SUA

Cântăreața de muzică populară și-a amintit și despre problemele care i-au dat bătăi de cap în această iarnă, deoarece nu a avut căldură în casă. Pentru a uita de toate necazurile, Saveta Bogdan a dezvăluit că în această vară va pleca în SUA, acolo unde locuiește fiica ei, pentru a o ajuta pe aceasta cu orice are nevoie.

„Aici în bloc la noi, pe Calea Moșilor, au fost mari necazuri cu frigul iarna asta, în casă erau cam 18 grade. Am sunat la Primărie, dar mi s-a spus că au fost sparte țevile. M-am încălzit cu radiator electric. Când vine factura, e dezastru. Peste puțin timp voi pleca și eu în America, am viză pe zece ani. Merg la fiica mea, să mai stăm la povești, să o mai ajut cu ce mai are nevoie, mi-e tare dor de ea”, a încheiat artista.

