Celebra cântăreață de muzică populară se plânge că nu are căldură și apă caldă, dar și că trebuie să plătească mulți bani la întreținere. După cum a afirmat chiar ea într-un interviu pentru Fanatik, Saveta Bogdan are în casă 17 grade Celsius!

Artista a dezvăluit că a plătit 600 de lei la întreținere, dar că pe lângă acești bani scoate o sumă mare din buzunar și pentru curent, deoarece și-a cumpărat un calorifer electric pe care îl folosește pentru a face mai multă căldură în casă.

„În bloc e frig, apă caldă nu e, am făcut toate reclamațiile. Nu e nimic ca lumea. Mă încălzesc cu un calorifer electric pe care-l bag în priză. Azi-noapte l-am uitat și m-am trezit la 1.30 și zic: «Atâta căldură e, Doamne, dar de ce e așa cald?». Știi ce mă deranjează? Stau în frig, dar întreținerea vine mare. De ce ne pune să mai plătim întreținerea, dacă stau în frig?

La mine în casă, fără caloriferul electric, sunt 17… 18 grade, e frig de mori! Dacă nu bag caloriferul în priză, nu pot să stau în casă. De ce mai plătim atâta întreținere? Eu am plătit 600 de lei. Pentru ce? Nici apă caldă nu e. Băgând caloriferul în priză, eu trebuie să mai plătesc și curentul. Contorul știi cum fuge?”, a spus Saveta Bogdan pentru sursa citată.

Recomandări Desființarea hotărârii CCR prin care s-au anulat alegerile, pe masa Înaltei Curți. Ce spun judecătorii despre Călin Georgescu: „Urmărește denaturarea adevărului”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Originară din Sângeorz-Băi, cântăreața de muzică populară trăiește în București, însă fiica ei o cheamă în Statele Unite ale Americii, pentru a scăpa de problemele pe care le are cu frigul în România.

Fiica artistei s-a mutat în SUA în urmă cu mai mulți ani, iar acolo își petrece și Saveta Bogdan, an de an, vara.

„Am dat telefoane, mi-au spus că e o țeavă stricată pe la Mihai Bravu, nu mai știu pe unde. Tot sunt țevi stricate de când a început anul. Tot timpul țevi stricate. Fiica mea mă cheamă să mă duc în America la ea. De ce să plec eu în America? Am căsuța mea, cuibul meu unde mă simt bine. Pentru ce? Pentru căldură și apă caldă! Mi-a zis: «Mami, vino încoace, ai condițiile tale». Eu știu că am, am acolo camera mea, am tot ce am nevoie. Mă duc vara și stau câte 4-5 luni pe acolo”, a mai afirmat vedeta pe care o știe toată țara.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Toni Greblă va fi demis de la șefia AEP. Decizia, luată în coaliție. Prima reacție a lui Greblă

Urmărește-ne pe Google News