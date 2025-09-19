Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile miercuri seară, 27 septembrie, prin decizia Judecătoriei Sector 1 București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost acuzat de părăsirea locului accidentului și, în plus, a ieșit pozitiv la cocaină la INML. Tânărul de 28 de ani a făcut un accident duminică, 14 septembrie, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din sectorul 1.

Rică Răducanu, mesaj dur

În timp ce Ilie Dumitrescu, tatăl lui, a preferat să păstreze tăcerea privind problemele fiului său, Rică Răducanu, care îl cunoaște bine pe fostul fotbalist, a comentat pe marginea subiectului. „În general, copiii de bani gata, chiar și de fotbaliști, se apucă de nenorociri. Dacă nu ești atent cu ei, tu, ca părinte, să-i supraveghezi, încă de mici, dacă-i scapi din mână, copiii o iau razna, se iau după anturaj.

Se gândesc că tata-i barosan, își permit cam multe, se dau boieri. Ilie Dumitrescu a fost un sportiv foarte serios, îl cunosc bine, a jucat și prin străinătate, a strâns bani pentru familie. Probabil că n-a avut și prea mult timp pentru educația lui Toto, fiind departe de casă. Îmi pare sincer rău pentru Ilie”, a spus Rică Răducanu pentru Click!

El l-a menționat însă pe fiul său, care nu a avut la dispoziție banii lui deoarece el nu a făcut o avere din fotbal. „Eu n-am avut banii lui Ilie Dumitrescu, am fost pinguin sărac, așa că fiul meu nu a avut bani, ca să-și facă de cap. A muncit, a învățat, ca să aibă banul lui.

Sunt tare mândru de el, e cuminte, nu a avut apucături de rebel, nici în adolescență, așa că nu bea, nu fumează. A jucat fotbal, e și antrenor. Păi, credeți că eu trăiesc numai din pensia aia mică?

Cătălin ne ține, și pe mine, și pe soția mea, suntem părinții lui, ne ajută lunar cu bani. Am avut șansa vieții să mă bucur de o familie frumoasă și unită”, a mai declarat fostul portar al echipei Rapid.

Toto Dumitrescu, pozitiv la cocaină

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13.00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, au precizat procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 (PJS1) miercuri, 17 septembrie, la amiază.

Aceștia au adăugat că Toto Dumitrescu „nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”. Amânarea aplicării pedepsei este din decembrie 2021.

Mai mult, potrivit informațiilor Libertatea, Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest, un test rapid pentru depistarea consumului de droguri, făcut de polițiști la 48 de ore după accident, după ce l-au prins. Rezultatul a fost confirmat și de analizele de sânge de la INML. Din acest motiv, cercetările vor fi extinse și pentru această infracțiune.

