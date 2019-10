De Daria Maria Diaconu,

Ricky Martin a anunțat venirea pe lume a fiului său pe contul de Instagram, acolo unde a dat publicității și o fotografie cu bebelușul.

„S-a născut fiul nostru, Renn Martin-Yosef”, este mesajul transmis de celebrul artisti portorican.

Ricky Martin are o relație cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef din anul 2015, iar un an mai târziu au anunţat că s-au logodit. Cei doi s-au căsătorit în secret. Ricky Martin este tată de gemeni: Valentino și Matteo. La început de an 2019, Ricky Martin a anunțat că are și o fetiță. Micuța a primit numele Lucia.

FOTO: Hepta, Instagram

