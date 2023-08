Rikito Watanabe, care a făcut parte din sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1, le va fi aproape juraților atât la probele pentru amulete, cât și la jocurile desfășurate în camera de relaxare. Rămâne, însă, de văzut cât îi va ajuta și cât îi va încurca, de fapt, Rikito, cel care va fi sursa multor situații comice pe parcursul emisiunii, scrie a1.ro.

„Noul meu job la Chefi la cuțite mă face foarte fericit – este ca un vis devenit realitate. Dar, în același timp, trebuie să recunosc că am cele mai mari emoții”, a declarat Rikito.

Cum au reacționat jurații când au aflat că Rikito Watanabe o să le fie asistent

„Riki a fost în echipa mea, sunt feblețea lui. Și mie îmi place foarte mult Riki și țin foarte mult la el”, a declarat Chef Bontea, care a câștigat cele mai recente sezoane „Chefi la cuțite”.

„Cel mai înfocat adept al lui Sorin Bontea din istoria noastră ne va fi asistent. În același timp, Riki este un băiat pe care eu îl apreciez extraordinar de mult pentru sinceritatea și onestitatea lui”, a comentat Chef Dumitrescu.

„Ne mărim familia, ceea ce e un lucru foarte frumos. Dar nu pot să nu mă gândesc că… Riki va juca rolul de agent secret al lui Bontea ca să ne saboteze pe noi. Dacă îi lipsea ceva acestei emisiuni pentru momentele din culise, din camera de relaxare, acest ceva e Riki. Ce se întâmplă acolo e de Doamne ferește, veți vedea!”, a punctat amuzat Chef Scărlătescu.

Rikito Watanabe și-a spus povestea pentru Libertatea

Bucătarul japonez Rikito Watanabe și-a deschis sufletul pentru Libertatea și-a oferit detalii neștiute despre viața lui: „Povestea mea începe în iarna lui 1993, în Sendai, acolo unde m-am născut. În cel mai mare oraș din nordul Japoniei. Tatăl meu a fost mereu departe de casă, din cauza faptului că lucra mult și avea întâlniri și prin alte țări.

Cred că mi-a lipsit destul de mult în copilărie, dar am înțeles că uneori părinții trebuie să facă sacrificii pentru copiii lor. Am învățat să fiu optimist, să privesc partea plină a paharului, chiar și atunci când îmi era greu și dor de el”.

Riki a decis să lase Japonia natală în spate și să plece la studii în Statele Unite. „Am plecat când aveam doar 15 ani. A fost decizia tatălui meu, pentru că el și-a dorit să mă trimită la studii în America. Mi-a fost foarte greu să mă despart de prietenii mei din Japonia, iar schimbarea de continent nu a fost deloc ușoară. Am ajuns într-o altă cultură, limba engleză nu o știam mai deloc și mi-a luat ceva timp să mă acomodez”, spune acesta.

Între timp, în familia Watanabe au avut loc schimbări importante: „Pe vremea în care eu terminam liceul în America, tatăl meu se însura cu o româncă. Și mi-a spus: «Hai, Riki, nu vrei să vii în România?». Și am zis, de ce nu?! Este vorba despre Europa și sunt sigur că România e o țară foarte interesantă. Se pare că am avut dreptate. Așa că am schimbat iar continentul!”.

