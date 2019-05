Rita Mureșan este în culmea fericirii. Ce se întâmplă cu fiica ei cea mare | FOTO

Vedeta a dat vestea cea mare pe contul său de facebook, acolo unde a publicat mai multe fotografii cu fiica ei și cu diplomele obținute de aceasta.

„Când ești binecuvântat cu copiii ca ai mei, te simți cel mai important om de pe Pământ! Așa m-am și simțit zilele acestea! Rebeca Maria Mureșan, lumina ochilor mei și a tatălui său, copil cu o inteligență sclipitoare, de un bun simț ieșit din comun, de o modestie deosebită, cu o inimă mare, mare, iubită și admirată de colegi și profesori, a terminat facultatea! Devine adult! Se „bat””firmele pe ea (și pentru personalitatea ei, dar mai ales pentru senzaționalele rezultate obținute la învățătură!) aici!

Va rămâne la New York. Vassar a pariat pe un câștigător când i-a oferit bursă și am văzut în ochii profesorilor mândria că a fost eleva lor! Eu nu mai am cuvinte să va spun ce simt, iar lacrimi de bucurie, mândrie și recunoștință am vărsat cu miile! Una e să „graduate” și alta e „graduate with honor”!

Așa că Rebeca… GENERAL HONORS, CHEMISTRY HONORS, PHI BETA KAPPA-OLDEST AND MOST PRESTIGIOS ACADEMIC HONORS SOCIETY, SIGMA XI AND AMERICAN CHEMICAL SOCIETY!!! Te iubesc, prințesa mea frumoasă și deșteaptă, iubirea mea, fiica mea minunată! Mulțumesc că m-ai ales să îți fiu mamă și să pot să trăiesc astfel de momente! Cu emoție în suflet îți doresc să te bucuri de tot ce ai realizat și să primești tot ce e mai bun pentru tine în viitor! Fii binecuvântată! ❤️?‍❤️‍?❤️??❤️”, a scris Rita Mureșan în mediul online.

Rita Mureșan este o cunoscută creatoare de modă. La vârsta de 20 de ani, în anul 1993, Rita Mureșean cucerea pe toată lumea cu frumusețea și cu fizicul său, devenind Miss România. Rita Mureșan a fost căsătorită timp de 13 ani cu Nelu Mureșan. Cei doi au divorțat în anul 2007, însă au păstrat o relație cât se poate de bună. Din căsnicia lor au rezultat două fete: Gloria și Rebecca.

