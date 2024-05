Robert Moscalu, eliminat de la „Survivor All Stars” înainte de semifinală. Cine sunt ultimii patru concurenți rămași în competiție

Aseară, Zanni a fost primul care a ajuns la 6 puncte, poziție care i-a garantat calificarea în următoarea etapă. „Este un traseu în care ai nevoie de îndemânare și viteză”, spunea acesta, după victoria categorică. Andrei Ciobanu i-a urmat rapid, iar concurentul a ținut să sublinieze cât este de emoționat.

„Este extraordinar, nu-mi vine să cred. Mi-am găsit puterea în mine, mă gândeam la băiețelul meu”. Ultimul care nu a ajuns la duel a fost Iancu Sterp, care a transmis: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, că nu m-am accidentat”.

O ultimă șansă au primit Robert Moscalu și Sorin Pușcașu, iar aceștia au dat totul în duelul de eliminare. „Mă bucur că am dus lupta alături de cei mai buni. Să câștige cel mai puternic din toate punctele de vedere posibil. Îi iubesc pe toți și aștept să ne distrăm, după ce ieșim”, a declarat Robert Moscalu, înainte ca flacăra să-i fie stinsă în competiție, după ce a pierdut în fața bunului său prieten.

Recomandări REPORTAJ | Pulsul campaniei în comuna din Mehedinți unde doi foști soți candidează la primărie: „Să mai conducă și muierile! Că poate mai țin și cu muierile! Că oamenii nu țin decât cu oamenii!”

Semifinala „Survivor All Stars” 2024

În seara aceasta are loc semifinala cu Andrei Ciobanu, Iancu Sterp, Sorin Pușcașu și Zanni. Ei sunt cei care au ajuns atât de aproape de final. „Aveți întâlnire cu destinul. Dați totul pentru spectacol. Cine ajunge în finală? Luptați pentru a fi votați, pentru 100.000 de euro și cel mai râvnit titlu din istorie. Este semifinala, ultimii patru”, le va spune în această seară Daniel Pavel.

Cine va reuși să ajungă în show-ul live de mâine seară, la votul publicului? Cine va rata accederea în ultima seară a emisiunii, când mai avea atât de puțin?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Finala „Survivor All Stars” 2024 are loc live, la Pro TV

Joi, de la 20.30, are loc finala „Survivor All Stars” 2024. „Națiune Survivor, am clipit, am trăit la intensitate maximă și am ajuns în punctul culminant, în care suspansul va atinge un nou apogeu – săptămâna finalei. Mi se pare incredibil când mă gândesc că în urmă cu peste patru luni, vă salutam de pe nisipul fierbinte dominican, după un drum lung și încărcat de emoție.

Recomandări Cauza morții Raisei, fetiţa de doi ani găsită fără viață într-o râpă, a fost stabilită. Principalul suspect, reținut

Era o clipă importantă, cea care marca și că cei mai buni dintre cei mai buni au acceptat provocarea de a reveni în sezonul suprem. Acum, cinci dintre ei vor face pasul cel mare, iar joi… doar trei vor da lupta finală, lupta în care arbitri veți voi fi, singurii cu drept de vot. Știu că ne veți fi aproape zi de zi și vă mulțumesc în avans pentru că vom împărtăși și aceste emoții tot împreună!

De obicei, spuneam că au mai trecut trei episoade… acum pot scrie că nu doar că au plecat trei, ci au mai rămas tot atâtea. Atât de puțin ne-a mai rămas până când ne vom lua la revedere și ne vom îndrepta atenția spre vară, spre a-l celebra pe campionul sezonului și spre a ne relaxa către noi orizonturi și planuri”, spunea prezentatorul Daniel Pavel la sfârșitul săptămânii trecute.

Urmărește-ne pe Google News