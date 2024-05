Când are loc finala „Survivor All Stars” 2024

Finala „Survivor All Stars” 2024 are loc miercuri, 30 mai. Cinci dintre cei mai puternici și mai curajoși concurenți se vor bucura de ultima etapă a show-ului, în doar câteva zile și doar trei vor ajunge în finala live. Până atunci, a mai rămas puțin, iar tensiunea este mai puternică ca niciodată în „Survivor All Stars”.

În ultima ediție de săptămâna aceasta, TJ Miles a fost eliminat de la „Survivor All Stars”, trimis acasă de Zanni. „În viață trebuie să evoluez. Acum că am ajuns aici, mulțumesc lui Dumnezeu, celor care m-au adus aici, Franciskăi, că am cunoscut o femeie ca ea și că am putut să o cer de nevastă la Survivor, o amintire care o să fie cu mine până mor. Am avut tot felul de clipe frumoase, ștafete, puncte, finalizări, un roller coaster incredibil de frumos. Aș putea să scriu o carte”, a spus fostul Faimos, înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra în competiție.

Prezentatorul a făcut și un anunț: „Five Stars – cinci stele. Ce aveți în fața voastră este o nouă săptămână de Survivor, dar are o caracteristică aparte – este ultima săptămână a sezonului suprem”. În doar câteva zile, un concurent va ridica trofeul deasupra capului. Cine va fi? Andrei Ciobanu, Iancu Sterp, Robert Moscalu, Sorin Pușcașu sau Zanni?

Care este marele premiu de la „Survivor All Stars” 2024

Marele premiu de la „Survivor All Stars” 2024 e impresionant, premiul final fiind în valoare de 100.000 de euro. Pe lângă acest premiu, fiecare săptămână petrecută în junglă a adus concurenților în plus sume cuprinse între 2.000 și 5.000 de euro, ceea ce înseamnă că marele câștigător ar putea încasa în total peste 160.000 de euro, scrie Gândul.

Cine e câștigătorul de la „Survivor All Stars” 2024 conform caselor de pariuri

Aceeași sursă scrie că Zanni este preferatul publicului, potrivit caselor de pariuri, urmat de Iancu Sterp și TJ Miles. Tot Zanni e câștigătorul de la „Survivor România” 2021. „De emoții am transpirat. E cel mai greu trofeu. Mă simt foarte bine. I-am simțit pe oameni alături de mine. Eu cumva simțeam acest moment. Recunoștința mea o să o vedeți în energia mea și atitudinea mea de acum încolo”, a declarat acesta despre victoria lui.

Cine sunt câștigătorii de la „Survivor România”

Primul sezon „Survivor” a fost câștigat de cântăreața Elena Ionescu, al doilea de Zanni. Ulterior Alex Delea a câștigat „Survivor România” 2022, urmat de Dan Ursa în 2023. Câștigătorul de anul trecut nu a revenit și anul acesta, la „Survivor All Stars”.

„All Stars este, într-adevăr, un sezon suprem. Din canapea se vede altfel. O zic eu, care am stat 5 luni în Dominicană. Știu prin ce trec concurenții și cu ce greutăți se confruntă. Asta mă face să-i apreciez pe fiecare dintre ei, atât pe Războinici, cât și pe Faimoși. Având experiența sezonului trecut, sunt sigur că ceea ce urmează va întrece orice așteptare. Abia aștept să văd ce va urma!”, a declarat Dan Ursa pentru Fanatik.

