Pe lângă jobul de agent imobiliar, Rocsana Marcu se mai mândrește cu o afacere de succes. Fosta prezentatoare are o firmă de recrutare și are contracte semnate cu multe universități din Anglia. Se bucură din plin de reușitele pe care le are departe de casă și e mândră de tot ceea ce a realizat până în prezent.

„Am mai multe joburi aici, în Anglia, nu pot să stau locului, trebuie să fac mereu câte ceva! Sunt agent de real estate, fac evenimente și recrutez studenți. Este al doilea business al meu pe care îl am în Anglia! Recrutez studenți pentru că eu am avut firmă de recrutare în România, unde recrutam în mare parte filipineze.

Când m-am mutat aici, în afară de real estate – imobiliare -, am ținut foarte mult să continui cu firma de recrutare pentru că aici poți face așa ceva dacă ai un atestat în recrutare, dacă ai experiență. Așa că eu am zis că îmi încarc certificatul pe site-ul guvernului, când mi-am înființat firma, să le arăt că am toate aprobările necesare, că poate mă autorizează să recrutez studenți”,a povestit Rocsana Marcu pentru Click!.

Vedeta recrutează studenți pentru facultățile din Anglia. Cei care vor să lucreze cu Rocsana Marcu trebuie să cunoască foarte bine limba engleză și să aibă diplomă de bacalaureat.

„Am semnat contracte cu cele mai mari universități din Anglia, de peste tot, nu chiar în toate orașele, că nu pot să mă extind atât de tare într-un timp atât de scurt. În schimb, lucrez cu universități mari din Londra, din Manchester, din Birmingham, din Luton și mai am încă vreo 3-4 cu care am semnat recent și recrutez studenți care știu bine limba engleză, au diplomă de bacalaureat sau dacă nu au se pot înscrie la facultăți și pe bază de work experience. Trebuie să aibă un CV foarte bine pus la punct și chiar experiență în muncă, altfel nu sunt acceptați la facultăți. Recrutez pentru diferite domenii, recrutez pentru facultățile de drept, sunt foarte mulți care își doresc să studieze dreptul aici, la fel, recrutez pentru business management, pentru health and social care – pentru că sunt multe persoane care vor să lucreze sau au nevoie de studiile acestea, la sistemul de sănătate, recrutez pentru marketing, PR, mai am AI -inteligență artificială. Am foarte multe domenii pentru care recrutez studenți. Și o fac efectiv pentru universități și mare parte dintre ei chiar sunt români.

„Aici guvernul te ajută foarte tare, pentru că îți acordă niște bani, cu împrumut”

80% sunt români, restul mai sunt și greci, italieni, spanioli. Românii sunt cei care se înscriu, sunt pe primul loc. Și partea bună a lucrurilor este că aici guvernul te ajută foarte tare, pentru că îți acordă niște bani, cu împrumut, dar tu, ca student vei da banii aceia înapoi numai dacă vei depăși un salariu de 27.000 de lire aproximativ. Numai atunci vei începe să dai și chiar dacă depășești 27.000 vei da numai 9% din suma care depășește…”.

„Dacă studiezi 4 ani, primești 100.000 de lire”

Fosta prezentatoare de la Antena Stars susține că studenții sunt ajutați de către guvern. Rocsana Marcu a dezvăluit că pot primi chiar și 25.000 de lire pe an.

„Legat de bani, în mare parte mulți se înscriu la facultate ca să aibă o diplomă și să termine o facultate și în același timp sunt și foarte încurajați de faptul că îi susține guvernul și își permit, în felul acesta, să se întrețină pe perioada facultății, pentru că se dau bani, destul de mulți. Adică pentru o mamă cu copii se pot da bani de întreținere în jur de 15.000 de lire pe an în 3 tranșe, deci cam 5.000 într-o tranșă, plus aproape 10.000 lire banii pe facultate. Asta înseamnă că vreo 25.000 lire primești de la guvern pe an. Dacă studiezi 4 ani, primești 100.000 de lire, deci nu cred că mai face vreun guvern așa ceva pentru studenți. Eu nu am mai auzit undeva în lumea asta să fie atât de tare sprijiniți studenții”, a mai completat Rocsana Marcu.

