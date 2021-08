Rodica Popescu Bitănescu a împlinit 83 de ani. Anunțul făcut de actriță, după 50 de ani de căsnicie

„Eu nu-mi sărbătoresc ziua de naștere. Acum, pe 5 august, nu fac nimic. Mie, pur și simplu, nu-mi place să sărbătoresc. Nu am făcut-o niciodată. Nici când eram tânără eu nu dădeam petreceri și nici nu mergeam la ele”, a mărturisit actrița, în emisiunea „Exclusiv Vip”, de la Prima TV.

Rodica Popescu Bitănescu este căsătorită de aproape 50 de ani cu Mircea Bitănescu.

Cei doi s-au cunoscut atunci când actrița a susținut examenul pentru obținerea permisului auto. Bărbatul se afla în comisia de examinare și a fost dragoste la prima vedere. După doi ani de relație, aceștia s-au cununat civil.

„Nici la nuntă eu nu am vrut să facem show. Mircea și cu mine nu am vrut sa facem un spectacol din nunta noastră.

Eu voiam o cununie religioasă, să fiu doar eu cu el. La noi la nuntă, au fost fratele meu, al lui și o mătușă. Am plâns toată slujba. Mircea a fost un sfânt că m-a așteptat”, a mai dezvăluit actrița, potrivit Click.

„Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştim numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal.

Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, spunea actriţa, recent, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

