Invitată la „Vorbește lumea”, emisiunea de la PRO TV, Romanița Iovan a venit însoțită de fiul ei, Albert. Cei doi au petrecut Revelionul separat. Fiul vedetei a petrecut în club alături de prietenii lui, iar creatoarea de modă a fost la un restaurant.

„Am fost separați de Anul Nou. Fiecare a avut evenimentul propriu. Eu am fost la un club cu niște prieteni și mama a fost la un restaurant înconjurată de prieteni”, a spus Albert.

„Nu contează suma, contează câștigul”

În noaptea dintre ani, Romanița Iovan a ținut cont de superstiții. „Anul acesta chiar mi-am propus lucrul acesta. La 00.00 m-am dus, mi-am luat strugurii din mașină și am mâncat 12 struguri, mi-am pus pentru fiecare lună câte o dorință. Și am pus și 100 de lei sub farfurie”.

În emisiunea de la PRO TV, creatoarea de modă a anunțat că a câștgat la Loto de Revelion. Suma nu este deloc mare, însă ea consideră un noroc. „Și mi s-a mai întâmplat o chestie super funny, super mișto. Am câștigat la Joker un număr și Joker-ul. Asta înseamnă 17-18 lei, dar abia aștept să mă duc să îi iau. E ca un fel de porte-bonheur (talisman). Nu contează suma, contează câștigul.”

„Nu mi-au ieșit toate proiectele, dar sunt foarte optimistă”

Anul 2022 a fost unul bun pentru Romanița Iovan și își dorește ca anul acesta să fie unul și mai plin de realizări. „2022 pentru mine a fost despre bucurie. În primul rând m-am bucurat pentru el. Este clar că a fost anul lui. Nu a fost anul meu, cât a fost anul lui. Și în același timp eu sunt foarte good vibe, oriunde mă duc sunt veselă, chiar dacă mă intersectez cu tot felul de griji, de probleme. Nu mi-au ieșit toate proiectele, dar sunt foarte optimistă și am zis întotdeauna că ce nu s-a întâmplat în 2022 va fi înzecit pe 2023”, a mai spus creatoarea de modă.

Și pentru fiul vedetei a fost un an bun. Albert este pilot de raliuri și a obținut premii importante în anul ce tocmai a trecut.

„2022 a fost super bun, mi-am continuat treaba cu motor sportul. Am concurat din nou la același campionat, dar cu altă mașină, una mai performantă. Am reușit să iau locul III la clasa mea. Am fost premiat la Gala Campionilor a Federației Române de Automobilism Sportiv. Mama mă susține. Anul acesta, dacă îmi iau carnetul, o să mă dau la raliu. (…) Vreau să îmi iau carnetul mai întâi, acesta este primul pas. Vreau să merg la câteva etape de raliu ca să văd cum e, pentru că e complet diferit față de ce făceam eu. Și am și testat în decembrie un prototip pentru Formula 1. Nu știu ce vreau să fac pe mai departe pentru că sunt două direcții total diferite. Ori mă duc pe macadam, ori pe circuit. Asta trebuie să mă decid în 2023 ce fac”, a spus Albert Iovan.

