Șapte turiști, dintre care doi români, au murit în urma unei furtuni care a lovit, miercuri seară, peninsula Halkidki din Grecia. Alte aproape 100 de persoane au fost rănite în urma intemperiilor, iar autoritățile au decretat stare de urgență.

Creatoarea de modă era în zonă când s-a dezlănțuit vijelia. „Nu vă vine să credeţi ce e aici. Noi eram cu tortul şi şampania, dar apoi am fugit în hotel. Ne aşteptam la furtună, dar nu la o aşa intensitate”, a povestit Romanița Iovan, potrivit Spynews.

Și Bobonete se afla în Grecia în momentul în care s-a dezlănțuit vijelia. „Lucrurile erau ok până să înceapă să tune şi să fulgere. Noi am auzit un şuierat, dar nu era ploaie, nimic. Noi eram aici la terasă şi în spatele nostru au căzut copacii. Deci totul s-a întâmplat pe loc. Am auzit ţipând în spate, dar cui gândul la copii am fugit la hotel. I-am găsit apoi pe adulţi închişi într-o chicinetă de ciment”, a explicat actorul pe contul de socializare.

