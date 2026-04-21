Shray Goel, din Calabasas, California, și Shaunik Raheja, din Denver, Colorado, și-ar fi însușit sume considerabile de bani prin postarea unor oferte false de închiriere, anulând ulterior rezervările în ultimul moment sub pretextul unor probleme tehnice și păstrând cele mai profitabile rezervări pentru ei.

Conform acordurilor lor de recunoaștere a vinovăției, în 2013, Goel și Raheja au început o afacere online, listând proprietăți pentru închiriere pe termen scurt prin intermediul unor platforme online. Au operat afacerea sub diverse entități juridice și denumiri comerciale, inclusiv Abbot Pacific LLC și Jet Set Work LLC.

Inculpații au închiriat proprietăți la nivel național, inclusiv în Marina del Rey, cartierul Venice din Los Angeles și Malibu, precum și în San Diego, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Milwaukee, Bloomington și,South Bend (Indiana) Savannah (Georgia), Nashville (Tennessee) și Austin (Texas).

Potrivit autorităților federale, care au investigat cazul, cei doi au folosit identități false și au vizat în mod special clienți de culoare.

Punctul central al schemei era o practică de dublă rezervare, de tip „momeală”. Goel și Raheja au publicat mai multe anunțuri ale aceleiași proprietăți, listând aceeași proprietate de mai multe ori pe o singură platformă și listând proprietatea pe mai multe platforme.

Acest lucru a fost făcut, în parte, pentru a maximiza prețul pe care îl puteau percepe pentru închirierile lor, prin listarea unor tarife zilnice diferite pentru aceeași proprietate și închirierea către oaspetele care a rezervat la cel mai mare preț.

De asemenea, inculpații nu au blocat o proprietate rezervată și au continuat să o listeze ca fiind disponibilă pentru închiriere la datele rezervate.

După ce o proprietate fusese rezervată, inculpații alegeau pe care client să îl găzduiască. În cazul unui oaspete pe care nu doreau să îl găzduiască, inculpații mințeau cu privire la motivul pentru care o proprietate rezervată nu era disponibilă.

Printre aceste scuze false se număra faptul că proprietatea avea o problemă cu instalațiile sanitare sau o altă problemă neprevăzută. Inculpații anulau apoi rezervarea, convingeau oaspetele să anuleze sau îl mutau la o altă proprietate.

Pentru a continua frauda, ​​Goel și Raheja au luat măsuri pentru a-i discredita pe cei care lăsau recenzii negative. Au publicat recenzii negative false despre oaspeții care le-au criticat anunțurile sau au denunțat practicile frauduloase și înșelătoare de listare, au eliminat anunțurile cu recenzii negative și apoi au relistat proprietățile folosind noi identificatori de listare.

„Airbnb se bazează pe încredere, iar persoanele care încalcă aceste principii nu-și au locul în comunitatea noastră. Am colaborat cu procurorii federali și FBI pentru a ne asigura că cei responsabili răspund în fața legii”, a declarat un reprezentant al companiei Airbnb.

În urma investigației, inculpații și-au recunoscut vinovăția în ceea ce privește frauda și obstrucționarea anchetei, însă au negat acuzațiile legate de discriminarea rasială și de suma totală a prejudiciului.

Shray Goel a admis că a închiriat aceleași proprietăți către mai mulți clienți și că a anulat rezervările după ce a primit oferte mai avantajoase. Shaunik Raheja a recunoscut că a mințit agenții federali în timpul anchetei desfășurate în 2023.

Sentința în cazul celor doi urmează să fie pronunțată la sfârșitul verii acestui an.

Goel riscă până la 20 de ani de închisoare, în timp ce Raheja ar putea primi o pedeapsă de până la 10 ani.

Ancheta a scos la iveală că aproximativ 10.000 de vacanțe au fost afectate de această schemă.

