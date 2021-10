Într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Romanița Iovan a făcut dezvăluiri despre ziua fericită din viața ei. Se bucură mult atunci când își vede fiul împlinit. Albert Iovan e pilot la doar 15 ani.

„A fost o aniversare specială, pe circuit. El a avut etapă ieri, la Șura Mare. Ce să zic… Albert e din ce în ce mai bun, un copil deosebit. Ca să nu mai zic că e primul mașina pe care o conduce, a noastră, e românească, și se pune în fața multor branduri din astea, nu de la noi din țară.

Eu de fiecare dată am emoții (n.r. – când fiul ei pilotează) și multe mame mă întreabă cum de am curaj. Este extraordinar să vezi cum se bucură și cum îi crește inima când are rezultate foarte bune. Și mai mult decât atât, eu nu aveam cum să îl opresc. Este clar că e în ADN-ul lui această dorință de adrenalină. Nu vreau să îl opresc în sportul ăsta cu auto. Îmi doresc să își îndeplinească visurile”, a povestit ea.

Creatoarea de modă a primit urări speciale de ziua ei, de la fiul, dar și de la Iulian, bărbatul alături de care trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste.

„Albert a fost cel care mi-a zis La mulți ani, dar și Iulian. Cea mai mare surpriză a fost însă pentru Albert, că prietena noastră Anca, care locuiește în Sibiu, i-a făcut un tort exact cu un podium cu mașina lui în miniatură. A fost foarte bucuros și surprins”, a completat ea.

Referitor la planurile fiului său, Romanița Iovan a declarat că Albert visează să ajungă la Campionatul mondial de raliu. „Dorința lui cea mai mare este să ajungă la VRC, la Campionatul mondial de raliu. Eu îl voi susține cât voi putea. Dacă el este atât de ambițios și va răzbate până acolo, atunci chiar se va îndeplini acest vis”, a mai zis vedeta la Kanal D.

La 57 de ani, Romanița Iovan are tot ce își dorește. Toate merg perfect pentru ea atât pe plan profesional, cât și personal. Acum a spus însă care e cea mai mare bucurie a ei. „Cea mai mare bucurie a mea este să îi văd pe cei din jurul meu că sunt și el la rândul lor fericiți”, a concluzionat aceasta.

