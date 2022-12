„Acum că Wednesday este un succes monstruos pe Netflix, Dorobanțu a devenit subiectul a nenumărate căutări pe internet”, scrie Vanity Fair.

Succesul monstruos despre care scrie publicația americană se poate măsura și în cifre. Serialul, alcătuit din opt episoade, a înregistrat 341,2 milioane de ore de vizionare în toată lumea în prima săptămână de difuzare. Wednesday, regizat de Tim Burton și filmat în mare în România, a doborâ astfel recordul înregistrat anterior de sezonul 4 al serialului „Stranger Things”.

În fiecare episod, apare și Victor Dorobanțu. Mai exact, mâna lui, căci doar atât se vede. Mâna.

„Toată lumea vrea să știe cum a fost făcut The Thing în culise. Toată lumea vrea să știe cum funcționează efectele vizuale. Mulți oameni mă întreabă dacă sunt adevărat”, spune românul în vârstă de 25 de ani, în articolul Vanity Fair.

Imaginile din culise au atras și mai mult atenția asupra rolului jucat de român.

Vanity Fair: Fotografiile din culise cu tine în rolul lui Thing sunt amuzante. Ești adesea ghemuit alături de Jenna Ortega și purtând un fel de costum bleumarin.

Victor Dorobanțu: Da, e ca un costum de ninja. A trebuit să folosim asta pentru efectele speciale. A fost uniforma mea, să spunem așa. Nu știam că avem atât de multe fotografii cu mine în spatele scenei. Este oarecum interesant să vezi asta chiar și pentru mine.

Mai exact, el a jucat tot timpul cu un costum care permitea la editarea video ca el să devină invizibil, dar să fie vizibilă mâna. Costumul i-a acoperit inclusiv fața. „În fața ochilor are o plasă”.

Apoi, în fiecare zi de filmare, erau orele de „machiaj”. Procesul este surprins într-o filmare time-lapse, publicată pe contul lui de Instagram:

În interviul Vanity Fair, Victor Dorobanțu spune că i-a fost greu să se ascundă în timpul filmărilor din cauza înălțimii sale. Are 1,90 metri.

„Și am încercat să slăbesc, pentru că eram destul de greu. Aveam 100 de kilograme. Bineînțeles, toată recunoștința mea pentru oamenii care au ajustat decorurile pentru mine, pentru că a trebuit să tăiem o mulțime de mobilă și alte lucruri pentru a mă face să încap”, spune Dorobanțu.

Am fost sub paturi, am fost în găuri, am fost în trape, am fost în seifuri de bancă. A trebuit să găsesc modalități de a-mi pune corpul sub oameni, în spatele unor obiecte. Nici măcar nu mi le mai amintesc pe toate. Victor Dorobanțu, despre rolul din Wednesday:

Primul său rol în serialul regizat de Tim Burton

Rolul din serialul Netflix este primul pentru magicianul în vârstă de 25 de ani, care se descrie drept un fan al familiei Addams, dar și al personajului pe care l-a interpretat.

„Mi-a plăcut foarte mult pentru că este o personalitate puternică într-o mână mică. L-am urmărit pe tot când eram mic”, spune Victor Dorobanțu.

Întrebat despre cum crede că a obținut rolul, românul spune că nu l-a întrebat pe cunoscutul regizor acest lucru. „Dar îmi amintesc că am fost la casting fără nicio așteptare. Câteva zile mai târziu, cineva m-a sunat și mi-a spus că sunt unul dintre cei trei magicieni aleși. Apoi, când am ajuns la studiourile Buftea, lângă București, eram cu alți doi magicieni pe care îi admir. Mi-am spus că nu am nicio șansă, că ei sunt mult mai buni ca mine”, își amintește Victor.

Apoi, a avut loc discuția cu Tim Burton, continuă el. „Am simțit că am avut o conexiune, pentru că am pus mâna pe masă și am început să vorbim, iar mâna mea se mișca fără să știu. Îl jucam pe „Thing”, în timp ce vorbeam cu Tim Burton”, încheie el.

Serialul Wednesday, filmat în mai multe locuri din România

Un clip realizat de Netflix arată cum locuri din România au fost transformate pentru producția regizată de Tim Burton. Castelul Cantacuzino este internatul Nevermore, chiar locul principal al acțiunii. Apar și cadre de la Grădina Botanică, precum și de la Universitatea Politehnică, scrie PaginadeMedia.ro.

„A fost grozav să venim aici, în România, pentru că totul s-a potrivit în mod ciudat în universul Familiei Addams. Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă, dar am reuşit să găsim multe noi locaţii”, a spus regizorul Tim Burton, care are în portofoliu producții precum Batman (cu Michael Keaton), Edward Mâini-de-Foarfecă, The nighmare before Christmas, Mars Attacks, Charlie şi fabrica de ciocolată (Johnny Depp), Dumbo şi multe altele.

Rolul principal în serial e jucat de Jenna Ortega, iar producţia mai aduce nume cunoscute precum Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luiz Guzman (Gomez Addams) şi Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

