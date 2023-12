În ediția difuzată ieri la „America Express”, trei echipe s-au întrecut în cursa pentru ultima șansă. Este vorba despre Romică și Cătălin Țociu, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu. Echipele au avut diferite probe, au descoperit multe povești și gusturi interesante pe parcursul traseului.

În final, echipele au sosit la Irina Fodor, la punctul final, iar ultimii au fost Romică Țociu și Cătălin Țociu. Simbolul pe care l-au ascuns în cufăr a fost roșu, ceea ce a însemnat că Romică Țociu și Cătălin au fost eliminați de la „America Express”.

„O să deschid cutia pentru că nu cred că ea mai conține un secret pentru cineva! Era clar, nu avem de ce să ne ascundem! În finală intră doar trei cupluri, trei perechi! Este ultima oară când deschid această cutie, este ultima oară când vedem Soarele, fie el roșu sau verde, în această formă, așa că Laura și Sânziana, felicitări, sunteți în finala America Express, sezonul 6!”, a spus Irina Fodor, conform a1.ro.

Romică Țociu: „Pentru noi, tot ce s-a întâmplat în America Express a fost la superlativ!”

„Da, Giulia și Vlad, sunteți în finală!”, anunță cu suspans prezentatoarea TV. Ulterior, cuvântul a fost luat de echipa eliminată. Cu regret, Romică Țociu și Cătălin Țociu, băiatul lui, părăsesc competiția. „Pentru noi, tot ce s-a întâmplat în America Express a fost la superlativ!

Nu am crezut o clipă, mă repet, că am să pot să îmi întrec toate fricile pe care le-am avut, la care nici nu mă gândeam… Deci dacă cineva îmi spunea mie că eu fac traseul ăla la pompieri… îl băteam! A fost o adevărată performanță, pentru că trebuie să ai niște calități să ajungi până în stage-ul 9. E foarte complicat și totuși noi doi am găsit cheia!”, a mărturisit Romică Țociu.

În final, Romică Țociu a fost extrem de fericit pentru colegii lui alături de care a trăit experiența „America Express” timp de nouă etape: „Vor fi trei echipe foarte bune! Va fi sânge în finală, pe străzile din Buenos Aires!”, a adăugat el.

Trei echipe în finala „America Express”

Echipele care vor juca finala „America Express”, sezonul 6 sunt Alexia Eram și Aris Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu.

Finala „America Express – Drumul Soarelui”, care pune la bătaie 30.000 de euro, se va vedea pe Antena 1 și în AntenaPLAY pe 27 decembrie, de la ora 20:30, anunță a1.ro.

Marea finală „America Express – Drumul Soarelui” se desfășoară în Buenos Aires, un oraș viu și plin de istorie, presărat cu probe și aventuri unice, demne de o ultimă etapă spectaculoasă. Pe 27 decembrie, de la ora 20:30, finaliștii dau tot ce au mai bun pentru a demonstra că pot cuceri Drumul Soarelui și titlul de câștigători ai marii finale „America Express” sezonul 6.

Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

