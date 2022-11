Cei doi aduc mereu zâmbetul pe buze celor care îi ascultă și îi privesc, însă puțini știu că între ei au existat și momente tensionate. Romică Țociu a fost invitat la podcastul Mirelei Vaida, unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre bunul său prieten, Cornel Palade.

„Meseria asta dacă nu o faci așa, nu iese. Lucrul ăsta vine din lucrul în echipă. În momentul când îți iubești și îți iubești partenerul, trebuie să fii corect. Nu poți să îl lași să stea o oră și tu să vii după două, el nu poate să facă asta. Disciplina de teatru a fost mereu, pentru că totdeauna am lucrat cu program. În 33 de ani nu am întrâziat la niciun spectacol”, mărturisește Romică Țociu, potrivit unica.ro.

„În momentul ăla era să îmi crape inima”

Romică Țociu a povestit cum l-a cunoscut pe Cornel Palade, cel care i-a devenit cel mai bun prieten și coleg de scenă timp de 30 de ani. „A apărut Palade. Ne-am schimbat unul la altul destinul. Înainte de Revoluție, la festivalul Brigăzi artistice de la Galați, Palade actor de doi ani, juca acolo. Era cu un vechi actor mai în vârstă și Cornel îi spunea: «Caut și eu unul tânăr, mișto». Ăsta (actorul), îl ia pe Palade și vine cu el la mine la spectacol. După ce se termină îmi face semn ăsta de la TVR să merg la ei. Cornel zice: «nu vrei să vii la teatru, să fii actor?» În momentul ăla era să îmi crape inima”, povestește actorul.

Recomandări Însemnări din Odesa. Înainte de război, ghizii transportau turiștii cu mașini electrice. Astăzi, monumentele UNESCO sunt protejate în cutii antibombă

Primii ani nu au fost bine plătiți, iar aceștia se descurcau așa cum puteau. Romică a povestit că primise un apartament în Galați unde să stea, iar pentru că nu avea bani de șifonier, el și-a bătut niște cuie în perete, unde și-a agățat hainele.

„Văd un anunț. Clubul Portofranco angajează actori de comedie. Mă duc și incep primul program de noapte din viața mea, în 1990. Începusem să scriu cu Cornel. Îmi dădea 100 de lei pe seară, un pachet de țigări Asos și 50 de grame de whisky. Pachetul Asos era 90 de lei, eram talent”, a povestit Romică în podcastul prezentatoarei de la „Acces Direct”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu puteam să-i reposez nimic, era vorba de bani”

În cei peste 30 de ani de carieră împreună, Cornel Palade și Romică Țociu au avut parte și de momente tensionate. Palade a venit și i-a spus colegului său că nu mai vrea să joace împreună.

„Repetând cu Cornel, urma să plecăm la mare. Vine și spune: «Eu nu mai merg la mare. Am vrut mai mult și am cerut și pentru tine mai mult, dar nu au vrut să ne dea. Alex Jula a făcut o trupă și mă duc cu el în țară». În momentul ăla a căzut casa pe mine. Nu puteam să-i reposez nimic, era vorba de bani, de cariera lui. Posibil cu Jula câștiga mai mult. În perioada aia nu aveam mintea la trădări, nu știam ce e aia trădare. Am rămas cu Doru Octavian Dumitru. Ne-am dus la mare, Cornel a plecat. În momentul ăla am bubuit litoralul”, a povestit comediantul.

Recomandări Cum se pregătesc ucrainenii de cea mai grea iarnă: dorm îmbrăcați, își fac rezerve de hrană și apă, stau la lumânare. „Dar va veni și primăvara”

Romică Țociu susține că proiectele individuale pe care le au nu le afectează relația de prietenie. „Prin atâtea lucruri am trecut in cei 33 de ani, încât înțelepciunea a adevenit un lucru de bază. La noi nu este concurs cine dă poanta cea mai bună. La noi totul se împarte la doi. La noi succesul este și al meu și al lui. Banii tot timpul s-au împărțit la jumătate. Noi nu suntem la concurs”, a încheiat actorul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro Două familii şi-au împărţit pumni şi picioare la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Motivul: Care copil se dă primul în carusel

Știrileprotv.ro Doi părinți au ținut trei ani cadavrul copilului lor într-un borcan cu o garnitură coreeană

FANATIK.RO De ce e bine să torni apă fiartă cu bicarbonat de sodiu în chiuvetă. Trucul eficient pe care doar instalatorii îl cunosc

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2022. Berbecii nu prea vor avea parte de liniște, din cauza unor complicații pe care le descoperă acum

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday