Rona Hartner, despre momentele grele prin care a trecut: „Am zis că îmi fac testamentul”

Rona Hartner a ajuns pe mâna medicilor în urmă cu câteva zile. Artista a fost operată după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon.

Vedeta a explicat, la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, care este starea sa de sănătate, dar a vorbit și despre momentele extrem de dificile prin care a trecut.

„Mă simt bine. Mi-am dat seama cât am fost în spital mi-am dat seama că m-a susținut iubirea oamenilor. Noi românii avem darul empatiei. Locuim pe Coasta de Azur, acolo trebuia să plecăm înainte să ajung la spital, am avut instinctul de supraviețuire. Îmi pierdusem un pic gustul vieții, am crezut că am o formă de depresie.

De fapt tumorile anunță psihicul sub formă de depresie. Nu mai ai chef de nimic. Asta am simțit de un an jumate. Am zis că îmi fac testamentul, nu-mi era frică de operație, sunt bună de carne și mi se închide repede operația”, a explicat Rona Hartner.

Citește și: Ce simte Gică Popescu când stă lângă Răzvan Burleanu, adversarul său în cursa pentru șefia FRF din 2014. „Nu vă doresc să trăiți ce am trăit eu”!

Citește mai multe despre Rona Hartner pe Libertatea.