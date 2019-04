Rona Hartner s-a filmat în timpul primei ședințe de chimioterapie | VIDEO

Rona Hartner a fost operată de curând în România. ajuns pe mâna medicilor de curând. Artista a suferit o intervenție chirurgicală după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon. În data de 5 martie 2019, actrița a fost externată. Acum, actrița a ajuns pe mâna medicilor din Franța, unde a fost operată din nou și a început ședințele de chimioterapie.

„Am început și prim chimioterapie. Voiam să vă arăt așa cum arăt. Toate astea le-am halit eu. Dat trebuie făcut, ce să facem. Am șansa să fiu cu o foarte bună echipă aici la Spitalul Sfânta margarita. Și sunt cam obosită după prima ședință. Dar iau tot felul de sucuri, beu apă, beau suc de portocale, de rodie, sucuri naturale ca să rezist cât de cât. Am avut bineînțeles rozariul cu mine toată ziua. M-am închinat. Am o carte – Arta de a fi liber. Am mâncat de prânz. Sunt venită de la nouă dimineața. Am avut acea operație, pe operație mi s-a implantat cateterul…

Mă trec toate căldurile. Am o senzație totși că e vorba de o chimioterapie, e ceva puternic. E o stare febrilă așa. Nu aveam ce să fac. Cu ceai de mușețel nu ar fi trecut. NU am voie să bag mâna în apă rece, nu am voie să ating nimic ce e rece, nu am voie să mănânc nimic ce e rece. Stau cumințică și încerc să rezist. Sunt cam palidă. Toată lumea mi-a spus să iau boala asta ca pe o gripă. Așa o iau și trecem peste”, spune Rona Hartner în filmare.





