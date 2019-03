Rona Hartner a fost externată. „Era cancer, dar doctorul a tăiat ce trebuie”

Rona Hartner a ajuns pe mâna medicilor zilele trecute. Artista a fost operată după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon. Marți, 5 martie 2019, actrița a fost externată. Aceasta a făcut declarații despre starea ei într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.



„Sunt bine, am trecut peste acest hop. Iubitul mi-a fost aproape, dar şi oamenii care s-au rugat pentru mine. Vineri m-am speriat, dar sâmbătă s-a schimbat totul pentru că am vorbit cu oamenii şi s-au rugat pentru mine. Am fost purtată de Dumnezeu, de Maica Domnului şi de rugăciunile voastre. Mai vin diseară la spital, iar joi mă externez definitiv.

Acum merg la Scena Misterelor. Mă simt foarte bine, de duminică mi-au spus că pot să plec. Lunea viitoare îmi scot toate copcile. Nu am nevoie de tratament post operatoriu. Era cancer, dar doctorul a tăiat ce trebuie. I-am spus Lui Dumnezeu, dacă tu vrei să mai trăiesc iau viaţa ca un cadou, dacă nu îţi ofer ţie meritele vieţii.

Am oferit şi viaţa şi moartea. Dumnezeu a vrut să nu am nicio durere după operaţie. O să fiu mai puţin perfecţionistă, o să plâng mai puţin şi nu o să mă mai necăjesc şi nu-mi mai este frică de nimic”, a declarat Rona Hartner, potrivit spynews.ro.

