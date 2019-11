De Livia Lixandru,

Invitată la „Trips & Tricks”, emisiune difuzată la Antena Stars, Rona Hartner a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă din viaţa ei, petrecută pe Coasta de Azur, alături de soțul ei.

„Ne-am mutat o săptămână clandestin pe plajă, ca pe vremuri, la 2 Mai. Acolo am descoperit că, noaptea, apa este fosforescentă. Normal că trebuia să înoţi noaptea, acolo! (…) La una dintre petrecerile de acasă a venit poliţia. Dacă vrei să faci paranghelie de noapte, te duci spre Saint-Tropez sau Hyères”, a spus Rona Hartner, potrivit Spynews.

Rona Hartner și Herve s-au căsătorit în mare secret, în România

Artista a ținut secret evenimentul și a explicat și motivul pentru care a făcut asta. Ceremonia a avut loc la Biserica Sf. Mina

„Sâmbăta trecută, ne-am căsătorit pe ascuns, în România, la Biserica Sf. Mina. Ne-am căsătorit pe ascuns pentru că am vrut să simţim momentul ăla. Extraordinar! Eu am plâns pentru că am simţit când îţi pune Dumnezeu acea coroană pe cap, Dumnezeu te încununează de glorie. Căsătoria este o glorie – eşti aleasa inimii cuiva.

Noi am făcut petrecerea cu 200 de persoane, pe Coasta de Azur, dar următoarea petrecere o facem în România, pentru că avem familie şi în România şi nu vrem să îi frustrăm.

Şi va fi la anul, liniştiţi, când ne mai revenim, că nu puteam să organizez două nunţi mari la o lună distanţă. Era imposibil”, a declarat Rona Hartner pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Citeşte şi:

Dăncilă, umilită de Iohannis în diaspora. Secțiile unde candidata PSD nu a luat niciun vot

Victoria clară pune o mare responsabilitate pe umerii dreptei. Vor continua Iohannis și PNL populismul de campanie sau se vor îngriji de buna guvernare?

10 ore în 5 minute. De la București la Timișoara, cu trenul, în zi de alegeri. Între „Am votat cu cine mi-a mărit pensia” și „Acum abia scăpăm de comuniști”

GSP.RO Multe femei s-ar rușina să recunoască public așa ceva, dar Michaela Prosan din "Sacrificiul” nu se ferește să spună public