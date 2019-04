”Pe 21 aprilie e maratonul Bucharest Internațional 10 K, la care voi alerga pentru Habitat for Humanity, partenerul oficial de caritate al cursei pentru al treilea an consecutiv. De doi ani sunt alături de această fundație, participând la Big Build, proiectele de construcție accelerată pentru oamenii fără cămin. Acum a venit momentul să alerg în acest maraton ca să strâng și niște bani. Fiecare alergător poate să-și deschidă un cont la HfH, iar prietenii pot să doneze în numele lui, banii ajungând la fundație. Așa am făcut și eu”, ne-a explicat Roxana.

Anul trecut, tenismenul Victor Hănescu a alergat la maraton pentru această fundație.

Bucharest International 10K este o cursă de alergare organizată de campioana olimpică la maraton Constantina Diță. 10% din taxa de participare e donată de organizatori pentru proiectele Habitat for Humanity România.

Mihai Neșu și-a regăsit talentul copilăriei! A revenit la o veche pasiune, care putea să-i fie meserie: „Încerc să mă relaxez și să fac ceva util și pentru ceilalți”

VIDEO / Interviu cu Traian Băsescu, despre alegerile europarlamentare, politicieni și justiție: „La Guvernul Dăncilă e neputință intelectuală, miniștrii au un IQ sub media populației”

Citește mai multe despre Roxana Ciuhulescu pe Libertatea.