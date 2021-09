Roxana Ghiță are nevoie de operație, după participarea la „Survivor România”. „Nu am reușit să fac asta”

Războinica a povestit că s-a ales cu o hernie inghinală și trebuie să meargă cât de curând la spital. „Am avut și eu dereglări hormonale, în prezent sunt ok.

Am abordat niște remedii naturiste, am consumat diferite semințe. Mi s-a mai întâmplat o dată să mă dereglez hormonal destul de rău. În viața mea de zi cu zi, fiind instructor de fitness, fac foarte mult sport…

Sunt ok acum. Mai am niște probleme medicale de rezolvat… Trebuie să mă operez, nu am reușit să fac asta până acum. Am făcut hernie inghinală, după Survivor.

Dar nu am apucat să mă operez, pentru că a trebuit să iau clase la cluburile de fitness la care lucrez, și în continuare nu am timp să-mi iau liber o perioadă pentru asta. Știu că nu e bine… la un moment dat o să fac și asta”, a declarat Roxana Ghiță, pentru Ciao.ro.

