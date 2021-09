Cântăreața a organizat în mare secret nunta, și-a dorit să aibă parte de un eveniment discret și special. Roxana Nemeș a declarat acum că s-a simțit incredibil de bine în ziua nunții, că totul a fost așa cum și-a imaginat. „Totul a fost cum a trebuit și cununia a fost spontană. Am făcut-o atunci când am simțit. A fost o petrecere superbă, toată lumea s-a distrat, până și ai mei și surorile mele au dansat. Ne-a adunat pe toți. În toate pozele râd, n-am poze serioase. Am vrut să fie în familie, strict cu prietenii apropiați.

Am vrut să fie ceva intim. Eu și Călin suntem personalități puternice, ne asemănăm foarte mult. Am învățat însă să lăsăm unul de la altul. Ne împărțim foarte bine sarcinile. Duce gunoiul cine îl vede primul, la fel și cafeaua. Ne completăm. Ne dorim copii. Lucrăm la asta. Mi-am dorit și o slujbă de cununie și am făcut-o. A fost exact ca la nuntă. Puțin mai scurtă ca în biserică!”, a spus vedeta, cu ochii în lacrimi, la Kanal D, conform click.ro.

Cadoul pe care Roxana Nemeș i l-a făcut soțului ei după nuntă a fost chiar o melodie. „Am scris o piesă pentru el. E prima dată când scriu o piesă. Este povestea noastră de la început. Ne-am cunoscut în vârf de munte, dar am fost împreună după un an și jumătate, ne-am tot văzut întâmplător.

Viața mea ducea spre el. Nu căutam, ne-am găsit întâmplător. În ultimii ani, până și mama mi-a spus că m-am schimbat în bine, că am evoluat ca om”, a declarat Roxana.

Soțul e mai mare cu 11 ani decât ea

Roxana Nemeș și-a făcut debutul în urmă cu ani de zile în lumea mondenă, a urcat pe diferite scene, a lansat mai multe melodii, iar în ultimii ani a participat la diverse show-uri de televiziune precum „Bravo, ai stil” sau „Survivor România” de la Kanal D.

De partea cealaltă, soțul Roxanei Nemeș a păstrat discreția. Se știe că Hagima Călin are 42 de ani, este mai mare cu 11 ani decât Roxana Nemeș și este antreprenor, acesta deține mai multe afaceri. Pentru a o cuceri pe Roxana Nemeș, Călin Hagima a cerut-o în căsătorie chiar cu un inel în valoare de 20.000 de euro.

