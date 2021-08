Roxana Vancea, detalii despre nuntă și botez. „Vreau o rochie simplă. Nu ne-am gândit încă”

„Nu o să facem nunta odată cu botezul pentru că vreau să mă văd îmbrăcată și eu în rochie de mireasă.

Îmi doresc foarte mult asta. Vreau o rochie simplă! Nu ne-am gândit încă la cum o să arate totul, cert este că o să se întâmple curând”, a mai spus Roxana, tot la Antena Stars.

„Nu am pregătit nimic. Nu o să aibă camera lui. Milan are camera lui, pentru că este deja băiat mare și vrea să doarmă singur. Bebelușul o să aibă, probabil, un pătuț la noi în cameră. Dar nu am cumpărat nici măcar asta. Nu am făcut nicio cumpărătură până acum.

„Mi-a fost rău în prima lună. Aveam grețuri. După două luni nu am mai avut nimic. (…)

Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în ultimul trimestru va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă”, declara Roxana în mai 2021, în emisiunea Teo Show.

