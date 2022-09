S-au îndrăgostit la „iComedy” și au format un cuplu iubit de public. Roxana Vancea și Mihai Bendeac au fost împreună o perioadă bună de timp, apoi au decis să se despartă și fiecare să o ia pe drumul său. Actorul se vedea toată viața alături de fosta asistentă TV.

Roxana Vancea și-a făcut o nouă relație și s-a căsătorit cu Dragoș, bărbatul cu care are un copil. Vedeta nu a mai păstrat legătura cu fostul ei iubit, Mihai Bendeac.

„Nu am mai vorbit cu el de mai bine de trei ani. Nu știam că a plecat, văzusem o reclamă că începe emisiunea. Ultima oară am fost în Antenă la IComedy, când am lucrat cu Mihai. Acela a fost ultimul meu proiect. Am renunțat înainte ca el să plece și să se întoarcă.

Cât am fost colegi, n-au existat conflicte, în plus nu vorbeam despre așa ceva. Am avut o colaborare profesională bazată pe respect”, a declarat Roxana Vancea pentru Playtech.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mihai Bendeac și-a dat demisia de la „iUmor”

Recomandări Interlopii i-au aruncat unui jurnalist o pisică moartă pe mormântul soției. Ce s-a întâmplat mai departe

Site-ul cancan.ro a scris că un scandal de proporții a avut loc la filmările celui de-al 13-lea sezon al emisiunii „iUmor” de la Antena 1. Mai exact, Mihai Bendeac s-ar fi certat cu producătorii show-ului care e difuzat în fiecare zi de vineri și de duminică la Antena 1.

Pentru fanatik.ro, Mihai Bendeac nu a negat că există probleme între el și producătorii „iUmor”, show-ul difuzat de Antena 1. „Momentan nu pot comenta”, a spus Mihai Bendeac. „Mai sunt trei ediții, nedifuzate încă”, a declarat actorul despre viitorul său ca apariții pe micile ecrane în postura de jurat al show-ului de la Antena 1.

Cu toate acestea, atunci când a fost întrebat de reporterii Fanatik dacă îl vom mai vedea la Antena 1 și la iUmor, Mihai Bendeac a fost categoric. „Nu”, a spus el.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a uitat în telefonul soției și a fost șocat. Ce a văzut l-a făcut să divorțeze după 20 de ani de relație

Playtech.ro ȘOC! SFÂRȘITUL lui Putin, pus la cale la Moscova! HALUCINANT ce se întâmplă acum: e fără precedent

Viva.ro Meghan și Harry se țin mereu de mână în public, dar William și Kate nu fac asta niciodată. Motivul uluitor s-a aflat abia acum. Ce-a ieșit la iveală

Observatornews.ro Florin și-a filmat drumul spre moarte. Se întorcea din Franța, la părinți, dar a murit la doar câțiva kilometri de casă, în Argeș

Știrileprotv.ro Incident la sicriul Reginei Elisabeta a II-a. VIDEO

FANATIK.RO Orașul din România care a ajuns în top 6 destinații turistice din Europa. A fost votat de peste 500.000 de turiști

Orangesport.ro VIDEO | Ce i-a făcut fata din imagine unui tânăr de doar 18 ani, când toate camerele erau pe ei. Băiatul, pus în încurcătură

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2022. Gemenii se dau singuri peste cap cu mulțimea de gânduri și nemulțumiri pe care o tot derulează în minte

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România