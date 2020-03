Libertatea: Felicitări în primul rând pentru participarea la Eurovision. E un concurs la care ai aspirat de mică sau nici nu îndrăzneai să visezi vreodată că vei ajunge să reprezinți România la o astfel de competiție?

Roxen: Mulțumesc. Când eram mică, participam la concursuri de muzică și la festivaluri și mă uitam la Eurovision împreună cu mama mea. Visam că într-o zi voi cânta și eu pe o scenă atât de mare, însă nu îndrăzneam să mă gândesc că acest lucru se va întâmpla atât de repede și că voi putea reprezenta România într-o competiție atât de importantă.

Mereu a fost o presiune mare pe artiștii care ne-au reprezentat la Eurovision. Crezi că vei face față acestei presiuni?

Din momentul în care am aflat că eu voi reprezenta România la Eurovision, am început să mă pregătesc zilnic pe toate planurile. Este o responsabilitatea uriașă, dar învăț lucruri noi în fiecare zi, simt că devin mai puternică, mai responsabilă și mai determinată să reprezint România la cel mai înalt nivel.

Faptul că în ultimii ani România nu a mai avut rezultate notabile la acest concurs te sperie un pic? Căci mereu s-a spus că voturile se dau mai mult politic, decât pentru show.

Recomandări Medicii de Terapie Intensivă către Societatea de Anestezie: „Acela nu e echipament de protecție, e o improvizație mizerabilă!”

Eu încerc să mă concentrez pe toată pregătirea mea, pe ce am eu de făcut pentru această competiție. Tot ce îmi doresc este să ducem un show cât mai bun la Rotterdam și să avem o reprezentare care să fie apreciată de toți cei care ne vor urmări. Asta este tot ce mă preocupă în acest moment, mă raportez la mine și la cât de mult pot eu da pentru acest concurs.

Cum s-a schimbat viața ta socială de când ai fost anunțată ca reprezentanta României? Au fost mesaje în care ai fost criticată pe motiv că ai o vârstă mult prea fragedă și că nu ai fi pregătită sau toate mesajele au fost de încurajare?

Am primit tot felul de mesaje în această perioadă, de la oameni care sunt alături de mine și mă apreciază, de la oameni care au simțit nevoia să-mi dea sfaturi și au avut comentarii cât se poate de constructive, din care am avut de învățat, dar am primit și mesaje care puteau doar să mă încarce negativ, așa că am decis să nu le bag în seamă. Le mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat, care au găsit cuvinte frumoase atunci când au hotărât să-mi scrie sau care m-au atenționat atunci când am greșit și au încercat să mă ajute cumva să mă dezvolt. La ei mă raportez, ei sunt oamenii pentru care cânt. Sunt fericită că sunt foarte mulți astfel de oameni.

Recomandări Statistică pe județe, vârstă și grafice cu sursa de infectare a cazurilor de coronavirus din România. Toate informațiile în timp real

Roxen cu Inna

Dat fiind faptul că lumea nu știe foarte multe despre tine, am vrea să ne spui tu cine este cu adevărat Roxen. De când faci muzică și când a fost primul moment când ai urcat pe scenă?

Numele meu este Roxana Larisa, am 20 de ani și vin din Cluj. Fac muzică de când mă știu, muzica mă împlinește din toate punctele de vedere, mă face cu adevărat fericită. Încă de când m-am născut, medicii i-au spus mamei mele că voi fi cântăreață (râde). Am început să cânt de când eram foarte mică, însă prima dată am urcat pe scenă la 7 ani. Până atunci, cântam prin casă, la serbări, le cântam prietenilor, găseam întotdeauna momentele potrivite.

Recomandări Solidaritate românească: ONG-urile aduc măști și mănuși din Taiwan pentru că statul nu o poate face din cauza opoziției politice a Chinei

Într-o eră în care toți tinerii vor să se facă influenceri, tu ai ales să faci carieră din muzică. De ce nu te-a atras zona asta de online? Am remarcat că nu ești „vânătoare” de urmăritori și like-uri pe Instagram.

Mă atrage și zona de online, îmi doresc în permanență să învăț lucruri, să fiu la curent cu tot ce e noU. Îi admir foarte tare pe cei care fac conținut în online, pe mulți dintre ei îi și urmăresc. În ultima perioadă, am încercat să fiu și eu mai activă pe rețelele de socializare, să fiu cât mai aproape de cei care mă apreciază și acolo. Mi-am dat seama că îmi place și treaba asta, dar rămân la muzică, mă definește.

Rochia pe care ai purtat-o la finala din România a atras o sumedenie de comentarii. Ce ținute vei adopta la show-ul din Olanda? La fel de controversate? Cine se ocupă de imaginea ta?

Încă lucrăm la toate aspectele care țin de show-ul din Olanda. Cu siguranță vor fi ținute spectaculoase, însă nu pot să spun acum exact cum vor arăta, dacă vor fi controversate sau nu. Știu că mă reprezintă, așa cum va fi întregul concept creat în jurul piesei „Alcohol You”. Pentru fiecare proiect lucrez cu stiliști, make-up artiști și hairstylists, însă cel care are un aport foarte mare în ceea ce privește imaginea mea este Alex Ifimov.

Cine a fost prima persoană pe care ai anunțat-o că pleci la Eurovision? Părinții te-au susținut de mică să urmezi acest drum sau au crezut că este doar un hobby al copilăriei și te-ai sfătuit să faci și o altă meserie?

Mi-am anunțat familia și prietenii. Părinții m-au susținut să fac muzică, însă în același timp îmi spuneau să fac o altă meserie, să las muzică pe planul doi, să fie doar un hobby. Nu am avut niciodată să fac asta, am știut mereu că îmi doresc să fac muzică și am crezut cu tărie că pot avea o carieră în acest domeniu. Așa că nu am încetat niciun moment să visez și să muncesc pentru visul meu. Bineînțeles, au existat și situații în care am vrut să renunț, dar ceva mi-a spus de fiecare dată să nu fac asta, ci să lupt pentru ceea ce-mi doresc. Așa am ajuns unde sunt acum.

De unde Roxen? Îmi imaginez că de la Roxana, numele tău din buletin, dar totuși cine a fost „vinovatul” de ți-a preschimbat numele?

Eu sunt „vinovata”(râde). Numele din buletin nu s-a schimbat, însă pentru scenă mi s-a părut mai potrivit Roxen.

Ce face Roxen atunci când nu cântă? Ai și alte pasiuni?

Îmi place foarte tare meditația și, de fiecare dată când rămân cu mine, meditez. Mă liniștește, îmi dă o stare de bine. Pe lângă asta, iubesc natura, îmi plac plimbările lungi în care observ toate elementele din natură și oamenii. Toate reprezintă o sursă de inspirație pentru mine. Citesc, îmi plac foarte tare cărțile SF, uneori pictez…iar una dintre pasiunile mele, încă din adolescență, este teatrul.

Ești orginară din Cluj. Ai reușit să-ți faci buletin de București, adică te-ai mutat în Capitală, sau în continuare faci naveta?

M-am mutat în București, însă nu mi-am schimbat buletinul. Încă. La Cluj merg cât de des am ocazia, îmi vizitez părinții, bunica, prietenii de acolo.

Citeşte şi:

Eurovision 2020 va avea loc. ”Obiectivul nostru este de a produce un concurs de neuitat”

Horia Moculescu, replică dură despre Roxen, reprezentanta României la Eurovision. „A fost execrabilă”

A fost aleasă piesa cu care România merge la Eurovision 2020! Primele declarații ale lui Roxen și ce obiectiv și-a fixat

GSP.RO Gigi Becali, ajutor pentru Spitalul Matei Balș: „Fata domnului Adrian Streinu Cercel mi-a cerut ajutorul”. Ce sume de bani a cheltuit pentru dotări

HOROSCOP Horoscop 18 martie 2020. Leii se confruntă cu o zi plină de complicații