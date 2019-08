De Denisa Macovei,

De mai bine de o săptămână, Ruxandra Ion încearcă să-și recupereze banii pe care i-a băgat din greșeală în contul unei companii de telefonie mobilă. Conform legii, poate dura 30 de zile lucrătoare până să-i recupereze, iar asta îi dă palpitații, fiindcă e vorba de o sumă mare: 13.000 de euro. Cum de s-a produs eroarea care a lăsat-o pe producătoarea TV fără mica avere? Aplicația prin care-și plătește facturile are o hibă…

„Luni, asistenta a plătit factura. 635,86. Homebank-ul nu ia virgula. Trebuia punct. Dă drumul la plată și se plătesc 63.586. Peste 13.000 de euro, în loc de aproximativ 150 de euro. Își dă seama imediat. Banii erau deja în contul companiei de telefonie mobilă.

Marți primesc mesaj de mulțumire că am plătit factura. Sunăm și aflăm cu stupoare că termenul de returnare este de 30 de zile lucrătoare. Apoi, am mai primit o veste: doamna de la financiar „e singură și a programat să analizeze cazul săptămâna viitoare”. Rezultatul este că am aproape toți banii din firmă în contul lor și șanse să aștept 30 de zile lucrătoare să-i recuperez.

Nici după o săptămână nu s-a rezolvat nimic”, a lămurit situația, indignată, producătoarea TV.

