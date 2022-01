Gala intitulată „Tokyo Glam” le-a provocat pe concurentele „Bravo, ai stil! Celebrities” să creeze momente inedite și ținute pe măsură. Ruxi nu a fost așa de inspirată cu alegerea făcută, după părerea lui Tibi Clenci. El a spus în emisiunea de la Kanal D că ținuta concurentei bate mai degrabă spre India decât spre Japonia, iar Raluca Bădulescu a confirmat faptul că styling-ul concurentei este puțin încropit, transmite kanald.ro.

Când a auzit cele spuse de jurați, Ruxi a reacționat. „Dacă eram pe dramă, făceam crize. Nu sunt pe dramă, doar mi-am spus niște păreri când sunt întrebată. Sunt de 5 luni aici și consider că am dat foarte mult timp și energie acestei emisiuni și am dreptul să spun că nu mai vreau să dau energie și timp.

Am dreptul să spun că nu mai pot, că nu îmi mai dau interesul cum mi l-am dat până acum pentru că nu mai am energie și nici voință. Eu mi-am demonstrat ce am avut de demonstrat că după asta sunt capabilă să fac haine și să îmi dezvolt cariera și pe partea asta. De mâine pot să plec!”, a spus concurenta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Raluca Bădulescu a răbufnit când a auzit spusele concurentei: „E decizia ta, e treaba ta! Ceea ce dai la «Bravo, ai stil!» nu primești înapoi? Ai fost prima în topul steluțelor?”, a spus ea, fiind completată de Maurice.

„Care-i problema? Că te simți încolțită? Că a muncit prea mult și nu e răsplătită? Ți s-a zis că ești cea mai mișto, ai fost în topul clasamentului.

Ce ai vrea, să îți punem o fundă, să îți dăm un cec de un milion de euro?! Dacă consideri că ai făcut tot ce ai putut, ia-ți poșeta și pleacă acasă. Să ne simțim noi prost, că ce? E competiție până la urmă. Cine a spus în viață că lucrurile mișto se obțin repede? Orice e greu”.

