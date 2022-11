Claudia Pătrășcanu este în culmea fericirii, după ce a aflat că instanța a stabilit domiciliul copiilor la ea. Cântăreața este recunoscătoare că lucrurile au fost așa cum a sperat ea. Gabi Bădălău va avea program de vizită pe care îl va stabili împreună cu fosta soție.

„Simt că m-am liniștit în totalitate, îmi vine să sărut pământul și chiar acum mă opresc la biserică. M-am îmbrăcat rapid și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, atât! (…) Mai făceam câte ceva prin casă și dintr-o dată am primit vestea. N-am cuvinte. Vreau să-mi iau copiii în brațe, abia aștept să-i iau de la școală. Știam că era imposibil să nu rămână copiii lângă mamă, doar că au fost presiuni, a fost acest război creat. (…) La început probabil că da (n.r. am avut emoții), știind foarte multe situații neplăcute. Mai auzeam și eu ce se întâmpla în țara noastră, dar pe parcurs am realizat că este imposibil, mai ales că eu știu foarte bine ce fel de om sunt, ce fel de mamă. Întotdeauna binere învinge răul și știu că Dumnezeu nu ar fi permis acest lucru”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

Artista a vorbit astăzi cu Gabi Bădălău și au stabilit că omul de afaceri va merge să-și ia băieții de la antrenamentul de tenis. „Urmează să vină să-i ia pe cei mici și i-am răspuns, că trebuie să vină să-i ia de la tenis”, a spus artista.

Claudia Pătrășcanu a refuzat casa de la Gabi Bădălău

Omul de afaceri susține că i-ar fi oferit o casă în București Claudiei, unde să se mute cu cei doi copii, însă aceasta a refuzat. „Eu nu mi-am propus niciodată să-i iau copiii și mi-am dorit doar ca aceștia să fie mai aproape de mine și să se mute în București, unde nu le-ar lipsi nimic. I-am propus asta, să mă implic și să le ofer copiilor tot ce e mai bun, inclusiv casă aici. Dar nu am reușit”, a declarat Gabi Bădălău pentru playtech.ro

