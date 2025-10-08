Întrebată recent dacă ar vrea să se mute și ea în SUA, Saveta Bogdan a dezvăluit că nu are un astfel de gând, însă i-a propus fetei sale să revină în România.

Fiica artistei lucrează în domeniul medical în SUA

„Ce să fac acolo? Aici îmi place, în țara mea! Acolo lumea să știți că e foarte rece, chiar am întrebat-o pe fată dacă nu vrea să revină în țară, dar zice că s-a acomodat. Lucrează în domeniul medical, are un soț american, cu un loc de muncă bun, o duc bine. Am reușit totuși să leg o prietenie cu niște vecini de pe acolo, le-am gătit românește, adică sarmale, ca să simtă și ei ce e aia mâncare adevărată”, a spus artista pentru Click.

Saveta Bogdan nu a spus exact ce salariu câștigă fiica ei și soțul acesteia, însă a dezvăluit că a vorbit cu alți români din SUA, dar și cu unii americani, pentru a afla câți bani câștigă aceștia peste Ocean.

„Să știți că și acolo mâncarea a devenit scumpă, dar măcar americanii au salarii mai mari, duble-triple față de România, undeva peste 2.000 de dolari, pe cine am întrebat. Numai că peste Ocean, problema e că nu au o mâncare prea sănătoasă. În plus, americanii adoră zahărul, îl găsești în orice mâncare, chiar și pâinea la ei e foarte dulce, zici că-i desert.

Ei mănâncă și mult fast-food, cum să nu te îngrași în SUA? Au probleme și cu greutatea. Păi și eu, cât am vrut să mă feresc, și tot m-am mai rotunjit în aceste patru luni de vacanță. M-am cântărit, am cu 4 kilograme mai mult. Gata, trec la dietă, după ora 18.00 nu mai mănânc nimic, mă feresc de dulciuri și de prăjeli”, a adăugat Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan s-a întors în România

După revenirea în România, cântăreața de muzică populară a dezvăluit că a mers la cumpărături într-un magazin, însă totul i s-a părut foarte scump. Chiar și așa, vedeta își ajută și vecinii cu mâncare, pentru că afirmă că ea are posibilități.

„Am intrat să îmi cumpăr niște iaurt, gem, lapte și fasole păstăi. Mici fleacuri. Am plătit aproape 100 de lei. Și am ieșit din magazin cu punga goală. Este jale în România cu prețurile astea! Stați să vedeți, că imediat vin și facturile la gaze, curent, atunci să vedem ce mai facem. Noroc că mai cânt pe ici, pe colo, pe unde mă mai invită lumea. Și mă mai completez cu pensia, că altfel nu știu ce mă făceam.

Fiica mea vrea să mă ajute cu bani, dar am refuzat. Să-și facă rostul ei, că de aceea muncește atâta printre străini. Eu încă mă descurc. Și de Crăciun, și de Revelion cred că o să am niște contracte. Mă duc să cânt, să fac bani pentru facturile de peste iarnă. Eu îmi ajut și vecinii de bloc săraci, cu pensii mici, le mai duc câte o farfurie cu mâncare caldă”, a încheiat Saveta Bogdan.

