Fanii îl așteptau cu sufletul la gură pe Sam Smith în București, la festivalul de muzică Summer in The City, însă cântărețul a amânat concertul. Organizatorii au anunțat că artistul nu va putea să susțină mai multe concerte din cauza unor probleme tehnice și de logistică.

„Echipa artistului britanic Sam Smith i-a anunțat pe organizatorii Summer in The City că nu își va onora invitația de a urca pe scena festivalului și să susțină concertul, ce urma să aibă loc în Piața Constituției pe data de 4 iunie. Artistul și-a anulat recent câteva spectacole din turneul sau european Gloria, întrucât este imposibil să le susțină din punct de vedere logistic și tehnic”, se arată în mesajul primit de fani pe e-mail.

Sam Smith este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari artiști britanici ai tuturor timpurilor. Cu un Oscar și patru premii Grammy, Sam a primit un American Music Award și un Glob de Aur. Un artist complex, ale cărui melodii au adunat miliarde de vizualizări pe platformele de streaming. Artistul era așteptat pentru prima dată la București. Pe scena din Piața Constituției la Festivalul Summer in the City urma să cânte: „Im not the only one”, „Too Good at Goodbyes” sau „Dancing with a Stranger”.

Cea mai recentă colaborare a sa cu Kim Petras pe piesa „Unholy”, i-a adus deja primul loc în topurile din Statele Unite.

Pe 3 și 4 iunie, în celebra Piață a Constituției are loc cel mai mare festival din București: Summer in the City.

Nicole Cherry urma să cânte pe aceeași scenă cu Sam Smith

Nicole Cherry este primul artist român confirmat la Summer in The City la prima ediție care va avea loc în București, între 3 și 4 iunie. Cu peste 200.000 de subscriberi și 120 de milioane de vizualizări pe YouTube, solista-fenomen în vârstă de numai 24 de ani se va alătura unor nume cu greutate din showbizul internațional.

„Sunt onorată și fericită să fac parte din line-up-ul Summer in the City, și mai ales, să fiu pe aceeași scenă cu Sam Smith. Voi pregăti un show special cu această ocazie și sper să surprind publicul în mod plăcut. Voi avea piese noi, colaborări cu artiști din România pe care le voi interpreta în premieră în cadrul acestui eveniment. Recunosc că am emoții, sper să reușesc să îl întâlnesc pe Sam Smith și să ne vedem în număr cât mai mare în Piața Constituției la Summer in the City!”, spunea artista entuziasmată în urmă cu câteva luni.

Nicole Cherry este una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, songwriter și actriță. Cu nenumărate hituri în topurile radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani pe social media, Nicole s-a poziționat în cei 10 ani de carieră ca un artist top, cu show-uri memorabile. „Memories”, „Florile tale”, „Din cauza ta”, „Dansează amândoi” sunt doar câteva din piesele relevante care definesc un repertoriu complex. Totodată, ea este cunoscută publicului român din aparițiile TV („Te cunosc de undeva”) și cinematografice.

Organizat de D&D East Entertainment și Marcel Avram, festivalul Summer in The City îi va avea în lumina reflectoarelor pe celebrii Robbie Williams, LP, The Editors, Calum Scott, Abby Roberts și artiști români.

FOTO: Hepta

