Momente incendiare în cea mai nouă ediţie „iUmor”, difuzată în această seară, de la 20.00, la Antena 1. Samantha Ramsdell, concurenta care a fost declarată femeia cu cea mai mare gură din lume, va face spectacol total pe scena „iUmor”. Ce provocări au primit Delia, Costel, Cheloo și Maia Morgenstern din partea ei, telespectatorii pot afla urmărind emisiunea în această seară, la Antena 1.

În vârstă de 32 de ani, Samantha Ramsdell deține un record internațional: numele ei apare în Cartea Recordurilor, fiind femeia cea mai mare gură din lume. „Are 14,5 centimetri în lățime… Da, întotdeauna, am avut o gură mare, iar copiii râdeau de mine. Dar acum, asta este superputerea mea. Activez mult în social-media… Am și spectacole de comedie, și show-uri de stand-up, am reprezentații live în orașul New York“, a povestit tânăra înainte să urce pe scena „iUmor”.

Șerban Copoț a recunoscut-o imediat pe Samantha Ramsdell, pentru că aflase despre titlul primit de aceasta în Guinness World Records, iar Dan Badea a fost impresionat de povestea ei. „Pentru mine, a primi recunoașterea din partea Cărții Recordurilor este modul în care pot să le arăt celor care râdeau de mine că, într-adevăr, am o gură mare, însă, măcar este cea mai mare din lume“, a mai mărturisit concurenta, care a ținut să precizeze că i-a urmărit pe YouTube pe câțiva dintre foștii concurenți „iUmor”.

Imediat după ce a început să performeze pe scena emisiunii de umor, toți cei din platou au fost absorbiți de energia ei. În plus, a înregistrat și o premieră în fața juraților și a celor aflați în public. Maia Morgenstern i-a spus: „Cred că ești foarte frumoasă, ai mult curaj, umor și iei viața ta, toate lucrurile care se întâmplă în viața ta cu voioșie și fericire. (…). Felicitări pentru curajul tău și bucuria vieții pe care o exprimi! Tu te bucuri de viața ta, iar asta este încurajator! Îți mulțumesc foarte mult. Iubesc zâmbetul tău!“.

La un moment dat, Samantha Ramsdell le-a oferit juraților câte un cheeseburger, însă, doar Delia și Costel au intrat în jocul ei. Cum a evoluat momentul vedetei de peste hotare pe scena de la „iUmor”, câte like-uri au primit și care au fost momentele pregătite de ceilalți concurenți, telespectatorii pot descoperi diseară, de la 20.00, doar pe Antena 1.

