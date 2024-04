„Nu pot spune că am avut emoții când am revenit la Giurgiu. Pentru că la Giurgiu, pentru mine a devenit un «acasă». Am revenit cu bucuria întâlnirii cu cealaltă echipă. Ei au venit la Giurgiu. Filmarea a fost absolut minunată.

Actori minunați, iar cu George Mihăiță cu care am filmat cel mai mult, a fost ca și cum am avut o întâlnire cu fratele meu mai mare.

Din toate punctele de vedere. Cred că cei care au urmărit Groapa vor vedea o față mai altfel a lui Sandu Vlahu, precum și a lui Bebe Măcelaru”, a spus Nicu Mihoc, alias Sandu Vlahu pentru Fanatik.

Ce se va întâmpla în această seară

Începe numărătoarea inversă! Utimele episoade din Clanul ne vor arăta finalul poveștii și cum se va încheia parcursul fiecărui personaj.

Iulică va ajunge la Magda și Sofia, iar tot ce vor cele două femei este să afle unde se ascunde Pelicanu: „Doamne Sofia și Magdo, eu știu unde-i Pelicanu, nu pot să zic că nu știu, dar nu pot să trădez. Pe lumea asta, atât am avut și eu: un om care i-a păsat să-mi facă și mie bine – pe Pelicanu. Și eu dacă mă apuc acuma să-l vânz, mai pui eu capul liniștit pe pernă? Nu mai pui.”

„E frumos cum gândești, Iulică, se numește loialitate și e pe cale de dispariție în zilele noastre. Doar că sper că tu ești conștient că dacă nu ne spui unde este Pelicanu, tu nu mai pui capul pe pernă niciodată. Tu nu mai ieși viu de aici. Și vin și te întreb: merită Pelicanu atâta sacrificiu?”, îl va întreba Sofia. Dacă îl va apăra pe omul alături de care a fost mereu sau Iulică va alege să-și pună viața pe primul loc, aflăm în doar câteva ore.

Bebe a aranjat să plece din țară, dar pentru asta are nevoie de un vechi prieten. De Sandu Vlahu va depinde libertatea lui: „La mine toate bune: mă caute poliția, nevasta m-a vândut, oamenii m-a trădat. Am luat băiatu și am zis să mă duc unde văz cu ochii.” Îi va spune Tătuțu vechiului său prieten. Sandu, însă, are principii clare:

„Ne-am ajutat unul pe altul, ne-am purtat respect unul la altul și vorba a fost vorbă între noi, dar tu știi că drogurile alea eu nu pot să le văd în fața mea.” „Te omor, Vlahule, îți iau suflu, acum, pe loc”, rămâne să vedem cum va evolua discuția dintre cei doi și dacă Bebe va fi ajutat sau… nu.

Magda și Sofia vor afla și ele informații despre ce pași vrea Bebe să facă: „e greu de pătruns în Groapă! Nu trece nimic de mafia de acolo și Bebe e înțeles cu ei.

Sandu Vlahu e Dumnezeu acolo”, va spune, fără nicio speranță, Magda. Sofia, însă, o știe pe Zina și îi va cere ajutorul. „Aici nu e ca la București. Aici bărbatul e capu! Și hotărârile el le ia. El a știut mereu ce face și a fost bine cum a gândit el”, le va explica Zina Vlahu.

