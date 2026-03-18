Ce a făcut la 14 ani actrița care apare la Kanal D: „Fiecare este eroul propriei vieți”

Sanem Babi s-a născut pe 11 februarie 1998, într-un orășel aflat în apropiere de Stuttgart, Germania. A avut o copilărie frumoasă, într-o familie iubitoare și a fost în strânsă legătură cu natura. Mica Sanem era curioasă, plină de energie și dornică să exploreze lumea.

S-a îndrăgostit de actorie încă din grădiniță

Acum, ea face parte din valul tinerilor talentați ai Generației Z, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Furkan Ogulcan Ilker, actorul din serialul „Gulperi”, iar fanii consideră că actrița seamănă izbitor cu Pinar Deniz.

Prima întâlnire cu actoria a avut-o la grădiniță, când a văzut o piesă de teatru pentru copii. Jocul scenic al actorilor a captivat-o încă de atunci, pentru ca ulterior interesul pentru acest domeniu să tot crească pe parcursul vieții.

La vârsta de 14 ani, Sanem Babi s-a mutat la Istanbul, unde a studiat la „Liceul de Arte Frumoase Aşik Veysel”. În paralel, ea a făcut cursuri de dramă timp de trei ani la „Centrul de Arte Mujdat Gezen”. Studiile superioare le-a urmat în cadrul secției de teatru a „Universitatății Halic”. Proaspăt absolventă, a intrat direct în pielea lui Aylin, în serialul „O nouă șansă”.

Sanem Babi consideră că actoria este o aventură fără sfârșit. Ea și-a început cariera artistică în anul 2014, cu rolul Gokce, în filmul „Caseta cu amintiri” („Karisik Kaset”). Au urmat numeroase apariții în reclame și seriale.

Rolul lui Aylin din „O nouă șansă” i-a adus popularitatea în fața publicului larg. Sanem Babi a acceptat să facă parte din acest proiect atrasă fiind de complexitatea și profunzimea scenariului, dar și de conexiunile neașteptate dintre personaje.

În opinia ei, fiecare este eroul propriei vieți și are propriile lupte pe care le poartă cu mult curaj. Fiecare personaj primește o nouă șansă, însă umbrele trecutului nu întârzie să reapară. Momentele și experiențele astfel expuse captivează publicul și îl țin în suspans de la un episod la altul.

Sanem Babi joacă în serialul „O nouă șansă”

Aylin, personajul interpretat de Sanem Babi, este o tânără care nu și-a cunoscut familia biologică. Mediul în care a crescut, unul plin de tensiuni, i-a cauzat mereu greutăți. Ea însă nu s-a lăsat copleșită nici în cele mai grele situații. Și-a croit singură drumul, a învățat să privească înainte și să-și urmeze propriile decizii.

Are o mare putere de sacrificiu și suportă consecințele unei fapte grave pe care a comis-o fratele său. Este puternică, independentă și curajoasă, iubește fără a aștepta ceva în schimb și pe parcursul evoluției sale ne uimește cu maturizarea sa.

În viața reală, Sanem Babi este foarte apropiată de familia sa. Are doi frați de care este foarte atașată. Actrița stă foarte bine și la capitolul relație amoroasă. În prezent, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actorul Furkan Ogulcan Ilker, cel care l-a interpretat pe Serdar în serialul „Gulperi”, difuzat la Kanal D.

Sanem Babi are peste 100.000 de urmăritori în social media unde, deși nu este foarte activă, fanii reacționează mereu la postările sale. Tânăra actriță este destul de rezervată când vine vorba despre viața personală, însă uneori împărtășește cu internauții crâmpeie din universul său intim.

În timpul liber, lui Sanem Babi îi place să călătorească și să descopere locuri noi. Încearcă să rămână cât mai conectată cu natura și se simte foarte bine când se plimbă la malul mării sau prin pădure. De asemenea, în unele momente când are nevoie de un respiro, își încarcă bateriile în camera ei, ascultând muzică în surdină și realizând schițe în creion.

Difuzat de luni până vineri, de la ora 20.00, la Kanal D, serialul „O nouă șansă”, în care joacă Sanem Babi, va avea ultimul episod pe 27 martie 2026.

