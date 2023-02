Sânziana Buruiană are două fetițe împreună cu Nicolae Zuluf și se dedică în totalitate copiilor săi. Fosta asistentă TV a mărturisit că de 7 ani alăptează încontinuu și nu s-a oprit niciodată. Chiar dacă nu îi este deloc ușor, ea nu are de gând să se oprească din alăptat prea curând.

„Mai alăptez. Cea mică e non-stop cu mine. Nu m-am oprit niciodată din alăptat. Când am terminat cu ea, a venit cea mică. Le adorm foarte repede”, a spus Sânziana Buruiană la Xtra Night Show.

Când trebuia să încheie alăptarea, pe lume a venit cea de-a doua fetiță, astfel că a fost nevoită să o ia de la capăt. La un moment, Sânziana Buruiană spunea mai în glumă, mai în serios că își dorește să intre în Cartea Recordurilor.

La un moment dat, ea mărturisea că nu alăptează în public, pentru că îi este rușine. Sânziana Buruiană a povestit că a încercat să facă asta în Budapesta, acolo unde a locuit o perioadă. „Mi-e rușine să alăptez în public. La Budapesta am mai încercat, că nu mă cunoaște nimeni. În România, însă, nu am tupeu!”, a mai spus fosta asistentă TV.

Sânziana Buruiană a declarat la un moment dat că a cerut sfatul medicului înainte de a lua decizia de a alăpta atât de mult timp și a asigurat-o că nu este nimic rău în ceea ce face. Pe fata cea mică, Sânziana o alăptează de trei ori pe zi.

Izabela, fiica Sânzianei Buruiană, s-a lansat în muzică

Sânziana Buruiană se gândește deja la viitorul fiicei sale și încearcă să o ajute să aibă o carieră de succes încă de mică. Izabela își dorește să fie cântăreață, astfel că a lansat prima sa melodie. Până acum, fetița în vârstă de 7 ani cocheta cu moda și a mers de mică la prezentări.

„Am trecut la o altă etapă pentru că mi se pare că ei îi place mai mult să cânte decât moda, deși mami a dus-o de mică la prezentări. Ea a zis că vrea să fie cântăreață.”

Fetița cea mare a Sânzianei Buruiană a filmat primul ei videoclip și este încântată de tot ceea ce face. „I-am făcut o piesă, o să fie un duet împreună cu un băiețel și sper să fie de impact, ceva așa să fredoneze toată lumea. Mi-am dat seama că este o industrie grea, eu nu prea am avut treabă cu partea muzicală, acum am văzut că este o investiție destul de mare și costurile piesei, ale videoclipului. Ca să fii un artist de mic, trebuie să investești și timp, să mergi la cursurile de canto frecvent, nu este chiar atât de ușor, precum este la modelling. Ea asta își dorește, îi place foarte mult, îi plac lucrurile care sunt la modă acum, tot ce înseamnă tiktok, vlogguri și atunci admiră foarte mult partea nouă a muzicii. Atunci am zis să îmbinăm vloggul și muzica”, a declarat Sânziana Buruiană pentru WOWbiz.ro.

