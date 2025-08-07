„La mulți ani, Sarah noastră! Te iubim nespus și-ți dorim o viață de poveste”, a scris Anca Serea pe rețelele de socializare.

Adi Sînă a întreținut atmosfera, a făcut show și a dansat alături de familie și invitați. Pentru ziua importantă din viața ei, fiica Ancăi Serea a purtat o rochie scurtă, mulată pe corp, în care a strălucit. Și Anca Serea a atras toate privirile cu apariția ei elegantă ca întotdeauna.

În vârstă de 44 de ani, Anca Serea e mama a șase copii. Alături de cântărețul Adrian Sînă, în vârstă de 48 de ani, vedeta formează un cuplu din 2015. Cei doi au 4 copii, Noah, Ava, Moise, Leah, iar din relația cu afaceristul Filip Poplingher, vedeta mai are 2 copii, pe Sarah și David.

În centrul atenției a fost acum Sarah, care a terminat cu brio liceul, dar a și luat examenul de Bacalaureat. Pe Facebook, recent, Anca Serea a făcut publică media pe care a obținut-o Sarah, fiica ei, la Bacalaureat 2025: „9,87”. „9,87 și ajutorul meu de nădejde. Sarah”, a scris vedeta în dreptul unei fotografii cu ea și Sarah îmbrățișându-se chiar la școala tinerei.

Operația pe care a făcut-o Sarah

În 2023, fata cea mare a Ancăi Serea a fost și operată. Sarah făcuse investigații, dar nimic nu a arătat că are vreo suferință, toate analizele i-au ieșit bine.

„Nu avem nicio explicație. I-am întrebat pe medici, dar asta a fost situația. Nu avem ce să facem. Eu am această rutină, să fac analize, eu fac de două ori pe an, iar copiii – o dată pe an”, a spus Anca Serea în luna februarie a acestui an.







