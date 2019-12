Sărbători mai ”sărace” pentru Cristi Borcea. Doi dintre copii nu petrec Revelionul cu el

De Eduard Apostol,

Omul de afaceri împlinește 50 de ani la începutul lui 2020 și este în libertate din nou după ce-a ispășit 9 luni în ”Dosarul Retrocedărilor”. Aceasta după ce a mai ”făcut” 4 ani și jumătate în ”Dosarul Transferurilor”. Ex-dinamovistul și-a făcut planurile de Sărbători, iar Libertatea vi le prezintă în exclusivitate.

Cu repetiție

Momentan, până de Crăciun, pe care-l va petrece în țară, Borcea se reface din punct de vedere medical la diverse clinici de detoxifiere din străinătate. În continuare nu și-a rezolvat problemele cu somnul pe care le are de ani buni, businessman-ul încercând, fără succes, metode în țară și în străinătate, fără niciun efect pozitiv. De Revelion, familia reunită a lui Cristi Borcea va sărbători tot la hotel ”Alpin” din Poiana Brașov.

Familie modern

Alături îi va sta soția, Valentina, dar și șapte copii pe care ”Leonidas” îi are cu trei femei. Spre deosebire de anul trecut, din echipă vor lipsi Alex și Gloria, copiii pe care Borcea îi are cu Alina Vidican, aceștia urmând să facă Revelionul în Statele Unite ale Americii.

În schimb, FC Borcea îi va reuni iar sub același acoperiș pe Patrick, Angela și Melissa (copiii pe care-i are cu Mihaela Borcea), Carolyn (cu Simona Voiculescu) și Milan, Indira Maria și Rania Maria (cu Valentina Borcea). După cum se observă, sunt două new entry-uri pe lista ”clubului”, micuțele Indira și Rania, născute pe 1 martie. În urmă cu un an, cei din componența echipei lui Borcea s-au înțeles de minune în Poiană. Chiar dacă o parte din formație nu vorbește limba română foarte bine, copiii lui Cristi stabiliți peste ocean.

Jucându-se cu dinozaurii

Jocuri pe pârtie, plimbări cu trăsura sau cu sania pentru juniori, dar și o vizită la apropiatul muzeu tematic de la Râșnov, unde cei mici s-au distrat cu dinozaurii de cauciuc. Până și Borcea s-a fotografiat cu aceștia, spre amuzamentul întregii familii. Pentru cei ce au dorit, fostul dinamovist a închiriat instructori de schi pentru a le preda puștilor primele taine în acest sport.

Iar Valetina, actuala doamnă Borcea, s-a comportat cu ceilalți copii ca și cum ar fi ei, mai ales după ce Crăciunul trecut a fost sărbătorit acasă la Mihaela Borcea, prima soție a omului de afaceri.