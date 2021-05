Sarcina Adelei Popescu a ajuns la 30 de săptămâni. Cum arată vedeta. „Deci cu asta ne ocupăm”

„Și… am intrat în 30 de săptămâni. Pe lângă „problemele” organizatorice gen pătuț, maternitate, cadita, alte gânduri mă consumă acum. (…).

Amândoi sunt într-o perioada în care își doresc să facă totul cu mama, și dacă în timpul zilei reușim să le mai distragem atenția, serile nu se negociază, mama trebuie să îi culce. Și tot ea să vină în camera lor atunci când o solicită pe parcursul nopții.

Fie că e vorba de mers la baie, vreun coșmar sau pur și simplu reasigurarea că sunt în siguranță. Momentan lucrurile decurg așa: după băița eu rămân cu Alexandru în dormitor și începe „momentul nostru” pe care amândoi îl iubim.

Povestim de peste zi, facem confidențe, citim și într-un final, adoarme. Din fericire tot procesul nu durează foarte mult. În tot acest timp Andrei stă cu Radu jos și se uită împreună la desene (a fost singură soluție să îl oprim să nu vină peste mine și Alexandru).

(…)Momentan ne este bine așa, momentele de dinainte de somn sunt minunate și avem nevoie de ele, însă nu pot să nu mă gândesc că după venirea pe lume a bebelușului ele nu vor mai fi posibile cel puțin nu atât de des că acum.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Deci cu asta ne ocupăm acum: introducerea tatălui în schema de somn și încercarea de a-i determina să adoarmă singurei. Momentan îmi pare o utopie, dar ne vom strădui, poate avem succes.

Pe măsură ce facem „pași” către desăvârșire, va povestesc și vouă. Acum sunt în stadiul in care îmi fac curaj să renunț la ceva ce funcționează, încercând să introduc obiceiuri noi ce ne vor da lumea peste cap o vreme. Dar așa a fost și cu intarcatul, și bine am făcut că am fost consecvenți.

