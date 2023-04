Theo Rose este pregătită pentru a-și cunoaște bebelușul, pe Sasha, care va veni pe lume peste aproximativ două luni.

Anul acesta, iubita lui Anghel Damian a sărbătorit Paștele cu familia. Theo Rose împreună cu tatăl băiețelului ei au mers în vizită la părinții artistei.

„Am fost la niște mici cumpărături. Pentru că am revenit în București după Paște și a trebuit să cumpăr de-ale casei. Am fost la familie, la părinți, acasă, la Izvoarele. Ne-am petrecut împreună. La Biserică… am fost”, a spus Theo Rose în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit Fanatik.

„Merge bine (n.r., sarcina). Acuma am niște aciditate, niște arsuri la stomac. Cică îi crește părul, așa mi-a spus mamaie. Am zis că înghit o mașină de tuns dacă are așa mult păr. Că nu se poate… E cam greu cu arsurile astea. Mai am două luni și vreo două săptămâni, așa, teoretic”, a adăugat Theo Rose.

„Nu am mâncat multe ouă roșii. Nu am mâncat prea mult, dar la asta cu îngrășatul… Pun cam un kilogram pe zi. Eu nu știu ce să zic. Nu prea mă așteptam. Le dau jos, dar nu mă așteptam să se întâmple chiar așa. Am 58 de kilograme acum”, a adăugat vedeta.

„E singura chestie de care mă bucur cu toată inima mea”

Recent, Theo Rose dezvăluia că se teme de ce va urma după ce va deveni mamă. „E greu să fiu femeie gravidă timp de 9 luni. Mă duc să mănânc pentru că, în sfârșit, îmi place și mie să mănânc și tare îmi e frică că, după ce nasc, revin la setările din fabrică.

E singura chestie de care mă bucur cu toată inima mea, că nu știu dacă o să mai țină așa prea mult. În sfârșit îmi place să mănânc și îmi e poftă de mâncare!”, povestea fosta vedetă de la Vocea României pe Instagram.

