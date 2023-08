Deranjat de unele imagini pe care le-a văzut cu Bianca Giurcă, Marius Moise a decis să se despartă de iubita lui și să treacă la următorul pas cu ispita Oana Monea. „Relația mea cu Bianca s-a terminat la ultimul bonfire și nu mai există cale de întoarcere și de împăcare între noi. Lucrurile se opresc aici! Nu mai e loc de împăcare”, a explicat el în cadrul ediției de aseară de la „Insula iubirii”.

Tot aseară, el s-a sărutat pasional cu ispita pentru prima oară, în fața camerelor de filmat. „De ce aseară și nu acum?”, l-a întrebat ea, conform a1.ro.

Ispita Oana Monea: „Nu este un sărut din suflet”

Apoi Oana Monea, la testimoniale, a explicat că nu e atrasă de Marius Moise, vrea doar să îi arate Biancăi Giurcă ce bărbat a avut lângă ea. „N-am crezut că o să se producă un sărut. Cu toate acestea s-a întâmplat. Mi-am jucat jocul și i-am zis că eu nu cred. Așa că, dacă este asumat să mă sărute de față cu toată lumea, în casă, unde este 100% treaz și conștient de ceea ce face. (…) Nu este un sărut din suflet și un sărut pe care eu mi l-am dorit. A fost un sărut pentru a arăta tuturor cine este el”, a mai povestit Oana Monea.

„A văzut toată lumea. Doar că, evit să mă sărut în fața altora. Adică, oricum, cu tine e altceva”, a declarat Marius Moise, care și-a dorit să își sărute ispita cu o noapte înainte, în club, dar ea l-a refuzat.

„El a venit la Insula Iubirii cu această simpatie față de mine. În capul lui s-au format anumite dorințe și e clar că fața de mine are un pic de atracție față de celelalte fete”, a mai spus ispita feminină.

Ce au făcut Marius Moise și ispita Oana Monea pe plajă și în dormitor

Cei doi au decis să se retragă pe plajă pentru a sta cât mai departe de camere atunci când se sărută. Acolo, au fost romantici unul cu altul, s-au sărutat, s-au îmbrățișat, iar apoi s-au retras în dormitor.

Concurentul i-a dezvăluit Oanei Monea că ar vrea să pună un leucoplast pe camera de filmat. De asemenea, i-a cerut acesteia să își dea jos lavaliera atunci când stau în pat, mai notează Antena 1.

„O să îmi aduc o pijama aici”, i-a spus ea. „Să vezi și fundul Oanei din sezonul 6. Pe care îl știe toată România”, a declarat Marius Moise.

Ce a spus Bianca Giurcă, în lacrimi despre Marius Moise

Bianca Giurcă a făcut dezvăluiri despre Marius Moise în fața lui Radu Vâlcan, la ceremonie. „Am prea multe întrebări în capul meu. (…) Pentru mine, Marius nu înseamnă doar ce arată aici. Chiar dacă o să ne despărțim vreodată, eu n-am să-l atac. Cred că ar trebui să mă maturizez.

El consideră că ar trebui să fiu mai responsabilă cu banii. El și-a dorit să îmi iau o mașină, eu nu mi-am dorit. Nu cred că-l interesează modul în care îmi cheltui banii, dar e vorba de responsabilitate. Sunt multe lucruri care îl deranjează la mine. El are concepția asta și eu accept.

Eu sunt conștientă că felul în care văd eu lucrurile nu-i corect. Eu am tras foarte mult de relația asta, dar am forțat să fim. Poate într-un fel am fost egoistă, m-am gândit la mine, să-mi fie mie bine. Înțeleg că e așa. Încearcă să vadă dacă mă iubește, ce simte și ce vrea. Eu nu sunt o victimă a lui, sunt o victimă a alegerilor mele. Cred că îmi doresc să merg acasă, cum am fost și până acum. Îmi doresc să nu mă simt vinovată cu lucrurile pe care le fac aici”.

Pe insulă, ea e din ce în ce mai apropiată de ispita Alin Simoiu. „Nu sunt îndrăgostită, nu din cauza lui îmi fac eu probleme că aș vrea să termin relația mea. Cred că el a pus punct pentru că eu mă îndoiesc de relația noastră”.

