În vârstă de 47 de ani, Ioana Tufaru a afirmat că nu se aștepta să rămână gravidă.

Ioana Tufaru ar fi gravidă în aproape trei luni

„Toată lumea mă întreba ce fac, îl las pe Luca așa, să crească singur? Zic că na, dacă o fi să fie… Și Luca îmi mai spune câteodată că vrea și el un frățior sau o surioară. Au fost și lucrurile așa cum au fost, dar uite că se pare că s-a întâmplat minunea. A trimis-o Dumnezeu. Sunt însărcinată!

Prima dată am crezut, ținând cont de vârstă, că eu fac 48 de ani în decembrie, că or fi ceva semne că se termină perioada lunară. Nu a fost așa. M-am dus la doctor… și el era vag. Cel mai sfânt pe lumea asta e testul, care a confirmat două liniuțe. Dacă Dumnezeu așa a vrut… Eu, sincer, nu prea aș fi pregătită pentru încă unul, că eu de abia îi fac față lui Luca. Nu știu cum o să îi fac față unuia mic. Nu sunt pregătită psihic.

După calculele mele, sunt însărcinată în două luni și jumătate, spre trei. După Paște mă duc la doctor. Nu am nicio treabă, sper să fie OK totul până la capăt. Mi-e teamă și că nu pot să duc sarcina până la capăt, din cauza vârstei înaintate și a problemelor de sănătate, care știm bine că sunt. De când mi-am dat seama că sunt însărcinată, nu am mai luat nimic pentru dureri de spate, decât ce e voie”, a spus, potrivit celor de la WOWbiz, fiica regretatei Anda Călugăreanu.

Jurnaliștii de la Click au luat legătura cu Saveta Bogdan, artistă care era bună prietenă cu Anda Călugăreanu, pentru a o întreba dacă a aflat că Ioana Tufaru este însărcinată. Iar cântăreața de muzică populară a dezvăluit că vrea să o ajute pe aceasta așa cum poate.

Saveta Bogdan vrea să-i cumpere haine pentru bebeluș

„Îi urez naștere ușoară! Mă bucur că i-a mai trimis Dumnezeu încă un îngeraș, copiii sunt un dar. Ultima oară când m-am întâlnit cu Ioana, în piață la Obor, era cu băiatul după ea și mi-a și zis că își mai dorește un copil. Poate că va avea o fată, care să semene cu Anda Călugăreanu, regretata ei mamă.

De-a lungul timpului eu i-am mai dăruit Ioanei produse alimentare, carne de pui, făină, pâine. O mai ajut când pot. Iar când va naște, văd ce va fi, băiat sau fată, și voi cumpăra hăinuțe, ca să-i îmbrac bebelușul, în amintirea Andei Călugăreanu. Cu Anda am fost vecină de cartier, ne-am întâlnit adesea și la TV, la filmări… Iar pe Ioana o știu de când avea doi anișori, mergea cu mama ei la Piața Obor, ținea mereu în mână un coșuleț”, a spus Saveta Bogdan pentru sursa citată.

Invitată în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars, Ioana Tufaru a precizat că nu se grăbește să vorbească prea mult despre sarcină și că va oferi mai multe detalii după ce va merge la doctor.

Fiica Andrei Călugăreanu așteaptă să vadă ce spun medicii

„Am niște probleme la coloană, am discopatie lombară. Trebuie operație, dar vedem când o vom face și pe aia. Mai sunt probleme și pe la rinichi. Mai sunt și probleme cred că și la plămâni. Asta e doar părerea mea. Răcesc destul de des. Trebuie văzut. Trebuie investigat și nu pot să mă arunc așa.

Până acum nu s-a pus problema de sarcină. Nimeni nu și-a pus problema. Iau medicamente pentru durerile de coloană. Când începe câte o criză, nu mai pot să pun piciorul jos. Nu există un tratament, doar medicamente de dureri. Dacă specialiștii dau un OK și spun că nu există riscuri… Nu vreau să mă risc, că vreau să-l cresc pe Luca, să-l văd mare. Se spune că e un păcat, mai ales că e și Săptămâna Mare.

Îmi doream altceva. Ca rezultatul să fie altul. Sunt nehotărâtă, nu știu. Trebuie să merg întâi să văd ce spun specialiștii. Trebuie să văd cât am: două luni, două luni și jumătate… Eu am lăsat pe seama menopauzei. Nu știu să răspund, până nu am o certitudine de la medici. Aștept concluzia medicilor”, a spus Ioana Tufaru.

