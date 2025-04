Zilele trecute s-a aflat că Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu, este însărcinată la 48 de ani. Mulți nu au crezut că ăsta e adevărul și ieri, 14 aprilie, ea a fost invitată în emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars unde a făcut testul de sarcină.

Înainte, ea a dezvăluit problemele de sănătate cu care se confruntă. „Am niște probleme la coloană, am discopatie lombară. Trebuie operație, dar vedem când o vom face și pe aia. Mai sunt probleme și pe la rinichi. Mai sunt și probleme cred că și la plămâni. Asta e doar părerea mea. Răcesc destul de des.

Trebuie văzut. Trebuie investigat și nu pot să mă arunc așa. Până acum nu s-a pus problema de sarcină. Nimeni nu și-a pus problema. Iau medicamente pentru durerile de coloană. Când începe câte o criză nu mai pot să pun piciorul jos.

Nu există un tratament, doar medicamente de dureri. Dacă specialiștii dau un okay și spun că nu există riscuri. Nu vreau să mă risc că vreau să-l cresc pe Luca, să-l văd mare. Se spune că e un păcat, mai ales că e și Săptămâna Mare”, a povestit Ioana Tufaru la „Viața fără filtru”.

Ulterior, prezentatoarea Natalia Mateuț a condus-o pe Ioana Tufaru la toaletă, unde aceasta a făcut testul de sarcină. Tot prezentatoarea a fost cea care a anunțat apoi că rezultatul e pozitiv, Ioana Tufaru chiar e însărcinată la 48 de ani.

Aceasta urmează să meargă la medic pentru control și își dorește să afle dacă poate să ducă sarcina până la sfârșit, fără să se expună vreunui pericol. „Îmi doream altceva. Ca rezultatul să fie altul. Sunt nehotărâră, nu știu.

Trebuie să merg întâi să văd ce spun specialiștii. Trebuie să văd cât am, două luni – două luni și jumătate. Eu am lăsat pe seama menopauzei. Nu știu să răspund până nu am o certitudine de la medici. Aștept concluzia medicilor”, a reacționat Ioana Tufaru, care va lua o decizie privind sarcina după ce va discuta cu medicii.

Ioana Tufaru mai are un copil

Până acum, Ioana Tufaru nu i-a dat vestea cea mare fiului ei, Luca. „Ionuț ( n.r. soțul ei) știe de sarcină, dar Luca nu. Trebuie să văd cum îl pregătesc. Cred că ar fi fericit, că îmi spune mereu că vrea”, a mai spus recent Ioana Tufaru pentru Wowbiz.

Ioana Tufaru se confruntă cu probleme financiare de ani de zile. În urmă mai bine de un an de zile a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali și s-a mutat cu chirie într-un apartament, astfel că acum e atentă până și la banii pe care îi cheltuie pe mâncare.

De ce nu muncește Ioana Tufaru

Ioana Tufaru a fost criticată de-a lungul anilor că se plânge mereu de faptul că nu are bani, dar refuză să muncească. Ea a explicat acum că nu este aptă pentru muncă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Are o pensie specială, iar înainte făcea figurație la teatru.

„Știi cât am discutat eu despre treaba asta? Cred că a fost cel mai discutat subiect. În primul rând, cei care mă acuză trebuie să se gândească și la motive. Nu îmi place să dau detalii de mine, de organismul meu, de corpul meu. Sunt un om cu probleme de sănătate. Un om care nu poate depune foarte mare efort. Am lucrat, dar nu am lucrat niciodată cu carte de muncă, ăsta e un lucru foarte adevărat și mi-l asum. Tot eu n-am vrut, dar am lucrat. Dă-mi voie să te întreb un singur lucru. Dacă tu-mi spui mie acum: «Ioana, hai la mine să faci curățenie în casă și pentru treaba asta, eu te plătesc». Nu tot muncă se numește? E la negru, nu-i la negru, e colaborare, dar e tot muncă”, a spus fiica Andei Călugăreanu în emisiunea „În oglindă”.

